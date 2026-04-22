Emilio Antún admite infidelidad y desata polémica en redes sociales

El creador de contenido regiomontano Emilio Antún, se volvió tendencia luego de publicar un video en sus redes sociales, en el que reconoció haber cometido un error en su relación sentimental, tras días de especulación sobre una posible infidelidad.

Con este mensaje, el influencer confirmó lo que para algunos eran solo rumores: que había engañado a su novia, Valentina Velasco.

En el video, donde se le observa corriendo en distintos momentos, Antún explicó:

Soy Emilio y estos últimos días ha habido mucha especulación sobre mí y mis relaciones sentimentales. Aunque me cuesta hacer este video porque sé que mis acciones hirieron y siguen hiriendo a más personas, creo que a largo plazo la verdad nos hará libres.

Foto: Captura de video Instagram emilioantun

Primero quiero decir que sí, un día salí, tomé y cometí un error. Acepto totalmente que estuvo mal. He entendido que una buena persona no es aquella que no se equivoca, sino aquella que cuando se equivoca da la cara, toma responsabilidad y se disculpa con las personas que lastimó.”

El creador también señaló que, tras lo ocurrido, decidió terminar su relación y asumir las consecuencias de sus actos:

Nunca he subido contenido para que me vean como alguien perfecto. Mi intención siempre ha sido ser honesto y transparente. No estoy pidiendo que lo acepten, solo estoy diciendo que no soy perfecto y sigo cometiendo errores. En este proceso es importante hacerse responsable.”

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron que hiciera pública su responsabilidad, otros cuestionaron que el mensaje formara parte de una narrativa centrada crear contenido y "convertir la infidelidad en un video".

Entre los comentarios críticos, destacaron posturas como:

No es de valientes aceptar este tipo de ‘errores’. La verdadera valentía está en quien perdona o en quien decide dejar a quien ama porque le han fallado.”

Admitirlo no te hace responsable, te hace evidente. Responsable sería no haberlo hecho… o no repetirlo.”

El comediante Ricardo O’Farrill también reaccionó al video con un comentario irónico:

Quizás todo este tiempo estuvo corriendo para huir de su realidad.”

Por su parte, la creadora de contenido Ana González criticó la decisión de grabar y publicar el video:

Qué oso grabar, editar y luego subir un video sabiendo que lastimaste a la persona que ‘amabas’.”

Otros usuarios también expresaron escepticismo sobre la autenticidad del influencer:

Yo nunca creí en tus videos, y miren, no estaba equivocada.”

¿Quién es Emilio Antún?

Emilio Antún es un creador de contenido enfocado en estilo de vida, fitness y crecimiento personal. Cuenta con un podcast llamado Diario Humano, donde entrevista a diversas personalidades. En redes sociales ha destacado por compartir mensajes sobre vulnerabilidad emocional y por abordar distintas formas de entender la masculinidad.

¿Quién es Valentina Velasco?

Valentina Velasco tiene una trayectoria tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales. Originaria de Monterrey, ha desarrollado una carrera como atleta de alto rendimiento, destacando en disciplinas como el ciclismo y las carreras de larga distancia. Incluso, formó parte de competencias internacionales como los Juegos Panamericanos de 2025.

En paralelo, ha construido una presencia sólida en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con entrenamiento, running, ciclismo y estilo de vida saludable. Su perfil también incluye temas de moda deportiva, lo que la ha llevado a colaborar con marcas como Lululemon en México. Actualmente, suma alrededor de 100 mil seguidores en Instagram y más de 120 mil en TikTok.

Su relación con el influencer Emilio Antún se hizo pública en septiembre de 2025, cuando ambos comenzaron a compartir contenido juntos. Sin embargo, dejaron de aparecer como pareja en abril, tras la controversia que rodea la confesión de Antún.

A pesar de la atención mediática, Valentina ha mantenido su línea de contenido sin hacer declaraciones directas sobre la ruptura. En sus redes, no obstante, se han multiplicado los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han reaccionado a la situación en medio del debate digital.

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