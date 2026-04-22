¿Qué es la True Crime Community, comunidad ligada al ataque en Teotihuacán?

El pasado 20 de abril, un ataque en las pirámides de Teotihuacán generó pánico y gran eco en el país, luego de dejar dos muertos -entre ellos el agresor- y alrededor de 13 heridos.

Ese día, un hombre armado abrió fuego contra visitantes desde el área de la Pirámide de la Luna. El saldo inicial fue una turista canadiense muerta, varias personas heridas y posteriormente el agresor falleció. Las autoridades cerraron temporalmente el sitio y después lo reabrieron con fuerte presencia de seguridad, revisiones de mochilas y detectores de metales.

¿Qué es la True Crime Community, ligada al ataque en Teotihuacán?

True Crime Community ligada al ataque en Teotihuacán. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Lo que hizo que el caso llamara aún más la atención fue la línea de investigación sobre un posible perfil ‘copycat’, es decir, un atacante influenciado por crímenes anteriores. Diversos reportes señalaron que entre sus pertenencias había referencias a la Masacre de Columbine, ocurrida también un 20 de abril, fecha que algunos extremistas han cargado de simbolismo. Autoridades mencionaron que el sujeto habría mostrado fascinación por otros hechos violentos internacionales.

Ahí entra la relación con la ‘True Crime Community’. Esa comunidad consume y analiza casos reales de asesinatos, tiroteos y criminales famosos en podcasts, foros, TikTok, YouTube y documentales. En la mayoría de los casos es solo interés informativo, histórico o psicológico. Sin embargo, algunos especialistas advierten que ciertos individuos inestables pueden obsesionarse con asesinos notorios, buscar fama póstuma o imitar patrones ya conocidos. Cuando eso sucede, se habla del efecto copycat.

En este caso, la conversación digital se encendió porque el ataque parecía reunir elementos típicos de casos idolatrados en subculturas violentas: elección de una fecha simbólica, búsqueda de impacto mediático, referencias previas y un lugar altamente visible.

La versión cobró más relevancia luego de que se dieran a conocer imágenes del atacante que parece llevar una playera con la leyenda "Disconnect & Self-Destruct". Se trata de un verso de la canción “The Outsider” de A Perfect Circle, que ha sido relacionada con la TCC y, en particular, con Dylan Klebold, uno de los autores de la Masacre de Columbine, perpetrada en 1999, justo un 20 de abril, en Colorado, y que dejó 12 estudiantes y un profesor muerto. Klebold y Eric Harris, autores de la masacre, se suicidaron.

Además, tanto autoridades federales como locales confirmaron que al atacante se le encontraron artículos y parafernalia relacionada con el tiroteo de Columbine, incluyendo una imagen generada con IA donde el atacante aparece con los autores de aquella masacre.

Cabe destacar que, no significa que la ‘True Crime Community’ cause estos hechos, pero sí que algunos agresores consumen ese tipo de contenido y reinterpretan crímenes pasados como “modelos”.

También impactó que el escenario fuera Teotihuacán, uno de los sitios turísticos y culturales más importantes de México. Por eso el caso no solo se leyó como un crimen aislado, sino como una señal de cómo la violencia globalizada y la cultura digital pueden llegar incluso a espacios históricos y patrimoniales.

Diferencias entre True Crime Community y copycat

True Crime Community ligada al ataque en Teotihuacán. Especial

True Crime Community y copycat no son lo mismo, aunque a veces pueden relacionarse en ciertos casos.

La True Crime Community se refiere a la comunidad de personas interesadas en contenidos de crímenes reales: documentales, podcasts, libros, canales de YouTube, foros y redes sociales donde se analizan asesinatos, desapariciones, perfiles criminales e investigaciones. Es un fenómeno mediático y cultural centrado en casos reales. Dentro de esa comunidad hay periodistas, criminólogos, aficionados y también personas que siguen casos famosos por curiosidad.

En cambio, copycat es un término criminológico usado para describir a alguien que imita un crimen, conducta violenta o modus operandi inspirado en otro caso previo. Puede ocurrir cuando una persona replica un asesinato famoso, una masacre escolar, un secuestro o incluso ciertos patrones de violencia después de ver la cobertura mediática del caso original.

La relación entre ambos conceptos aparece cuando algunos expertos señalan que la exposición intensa a casos criminales muy mediáticos puede influir en personas vulnerables que buscan notoriedad y terminan cometiendo delitos imitativos. Un ejemplo muy citado es cómo algunos ataques escolares posteriores fueron comparados con la Masacre de Columbine por similitudes en estética, narrativa o motivaciones.

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