¿De cantar cumbias a robar pasteles? Insulini se vuelve viral por curioso video

En redes sociales se viralizó un video en el que presuntamente una mujer roba un pastel de un negocio. Las imágenes, muestran a una persona cerca de un mostrador esperando el momento en que los empleados se distraen para tomar el pastel y salir corriendo del lugar.

En el video también se observa cómo la mujer sube rápidamente a una camioneta para emprender la huida, situación que generó una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales.

Foto: Captura de video

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que la persona que subió el video y otras personas etiquetaron al influencer Insulini, asegurando en tono de broma que la mujer tenía un gran parecido con él.

La publicación incluso tenía el mensaje: “¿Ese es mi héroe? Jajaj, es broma, no es mi amado Insulini”, lo que provocó cientos de comentarios de humor y memes en redes sociales.

En los comentarios podían leerse mensajes como: “Sigo a Insulini desde sus inicios, pero nunca creí que caería tan bajo”, “Qué rápido le crecieron las pompas a Insulini”, “¿Alguien sabe si ya pagó el pastel?” y “Sí se parece, qué bueno que ya lo conocimos desde todos los ángulos”.

Foto: Captura de video

Aunque todo se trató de una confusión y de comentarios en tono de broma, el video volvió a demostrar el alcance que tiene Insulini en redes sociales, donde cualquier situación relacionada con su imagen rápidamente se convierte en tema de conversación y genera una ola de memes y reacciones entre sus seguidores.

¿Quién es Insulini?

Insulini, cuyo nombre es Jonathan Sánchez, estudió Ingeniería en Aeronáutica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Se hizo viral luego de dar un efusivo discurso de graduación, ya que obtuvo el mejor promedio de su generación.

Foto: Captura de video insulini

Insulini, también es un cantante mexicano de cumbias que se volvió viral en TikTok tras compartir el proceso de recuperación de una cirugía mandibular. Desde entonces, su carrera como artista urbano ha crecido gracias a su estilo irreverente, su propuesta musical experimental y los videos que suele grabar en espacios públicos.

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