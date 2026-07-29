Ni con golpes de boxeo: Solo una motosierra logró dañar el casco de RoRo

Las críticas por el casco que RoRo usó en La Velada 2026 sigue generando una gran discusión y ahora un creador de contenido ha demostrado la resistencia que tenía la protección usada por la creadora de contenido con un video. En las imágenes demuestra que para realmente tener un impacto era necesaria una motosierra.

El creador de contenido @yoloaventuras colocó en un maniquí el casco con el que la española RoRo realizó su combate ante la mexicana Samy Rivers con la leyenda “solo usando una motosierra se puede dañar el casco de roro!! @IbaiLlanos te parece eso justo??? dale el cinturón a la rivers ya !!!!!”.

En el video usó una motosierra para poder demostrar la gran resistencia que tenía el casco respecto a uno normal de boxeo dado que es más utilizado para Kendo, un arte marcial donde está permitido el uso de sables de bambú y de madera.

Yoloaventuras tardó varios segundos en lograr un daño estructural en el casco exhibiendo que los golpes que daba Rivers, como ella misma había advertido, tendrían poco impacto en la española.

Ibai opina sobre el casco de RoRo

El día de la conferencia de prensa el uso de un equipamiento no convencional encendió las alarmas dentro de la esquina mexicana de Samy Rivers. Aunque Ibai Llanos admitió que la solicitud de RoRo respondía a una recomendación médica legítima para resguardar su rostro tras una cirugía, la falta de transparencia en la negociación previa terminó por alterar el balance deportivo del combate.

La molestia de la creadora mexicana no radicó únicamente en la ventaja física que otorgaba la careta articulada, sino en la imposibilidad de haber ajustado su estrategia o de haber solicitado una protección de prestaciones similares durante su campamento de entrenamiento para adaptarse a esas circunstancias.

En palabras del propio organizador de La Velada del Año, RoRo nunca fue clara con la selección del casco.