¿Por qué la Pantera Rosa es símbolo en las protestas en Francia y qué hay de real?

La Pantera Rosa se ha hecho presente en las redes sociales y también en algunas televisiones del mundo por su aparición en Francia, aunque en esta ocasión no era perseguida por el famoso inspector Jacques Clouseau, sino por policías antimotines en respuesta a las protestas del fin de semana en diversas ciudades del país europeo.

Las imágenes de la Pantera Rosa uniéndose a las protestas han dado la vuelta al mundo en las redes sociales. El personaje aparece en actitud desafiante ante las autoridades o siendo arrestado por policías o escapando de un camión que lanza chorros de agua para disipar a las multitudes.

La estampa se convirtió en cuestión de minutos en un símbolo de resistencia estudiantil, acumulando millones de vistas y comentarios de admiración. Sin embargo, la escena nunca ocurrió en el mundo real y todo se trata de inteligencia artificial.

A través de una investigación, la BBC desmintió la veracidad de las imágenes, confirmando que se trata de un diseño hiperrealista generado por herramientas de IA, aunque, para algunos, se ha convertido en un símbolo real de la resistencia.

¿Qué se reclama en las protestas en Francia?

Las movilizaciones en Francia comenzaron como una protesta estudiantil ante los recortes del Gobierno y quejas ante las condiciones en las escuelas y universidades ante la falta de material escolar así como la incapacidad de tener una cantidad suficiente de profesores suplentes.

Sin embargo, las protestas estudiantiles se vieron acompañadas de otros movimientos sociales que han reclamado ante el costo de vida, el deterioro de los servicios públicos como la salud y la educación, y el abandono de las zonas periféricas golpeadas por la pobreza.

Lo que inició como marchas pacíficas se ha tornado en disturbios masivos en ciudades como París y Marsella, dejando cientos de comercios saqueados, enfrentamientos con la policía y toques de queda nocturnos para menores de edad en un intento del gobierno por retomar el control.

La historia de la Pantera Rosa: De las pantallas a la cultura pop

La Pantera Rosa (The Pink Panther) nació en 1963 gracias a una creación de los animadores Friz Freleng y David DePatie para ilustrar los créditos de la película de comedia homónima dirigida por Blake Edwards que, no tenía que ver con un animal, sino con el nombre de un diamante.

Pero la caricatura del cartel generó una gran simpatía y gracias a ello tuvo su propia serie animada que ganó un Oscar por su primer cortometraje.

La música característica fue un tema de jazz compuesto por Henry Mancini.