José Luis y José Armando Cevallos: la historia de los gemelos siameses que murieron a los 27 años

La muerte de José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses originarios de Ecuador que compartían su vida a través de redes sociales, ha causado conmoción entre sus seguidores. Ambos fallecieron el jueves 15 de octubre, a los 27 años, luego de enfrentar una emergencia médica que terminó con la vida de los dos.

Los jóvenes habían visitado España semanas antes para compartir su historia en el programa Y ahora Sonsoles, donde hablaron sobre los desafíos que enfrentaron desde su nacimiento y la manera en que aprendieron a vivir juntos pese a las dificultades médicas.

Foto: Instagram siamesesdelecuador

¿Qué les pasó a José Luis y José Armando Cevallos?

Fernando Carrillo, una persona cercana a los hermanos, relató que comenzó a preocuparse por la salud de José Luis después de notar cambios inusuales en su orina. Posteriormente, el joven presentó malestar y vómitos, por lo que fue trasladado a un hospital de Bogotá.

De acuerdo con su testimonio, José Luis sufrió un infarto y el personal médico consiguió reanimarlo. Sin embargo, aproximadamente dos horas después, José Armando también presentó una emergencia cardíaca, que provocó la muerte de ambos.

Carrillo recordó que los médicos le preguntaron si deseaba que intentaran salvar únicamente a uno de los hermanos. Ante esa posibilidad, aseguró que decidió respetar lo que siempre había sido la filosofía de vida de los jóvenes: "Nacimos juntos, morimos juntos".

Su fallecimiento ocurrió de manera repentina y dejó un profundo vacío entre las personas que los acompañaron durante los últimos años.

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¿Qué dijeron sus familiares y seres cercanos sobre su muerte?

A través de las redes sociales de Los Siameses del Ecuador 2, las personas cercanas a los hermanos compartieron un comunicado para informar sobre su fallecimiento y agradecer el apoyo que recibieron durante su vida.

En el mensaje destacaron la alegría que transmitían, así como la huella que dejaron en quienes conocieron su historia. También recordaron que, a pesar de los obstáculos, ambos lograron cumplir metas y disfrutar de experiencias que los llenaban de ilusión.

Sus seres queridos señalaron que el cariño de sus seguidores fue importante durante su camino y aseguraron que sus recuerdos permanecerán presentes entre quienes los acompañaron.

¿Cómo fue la vida de José Luis y José Armando Cevallos?

Los hermanos nacieron unidos por la pelvis. Sus padres esperaban un solo bebé, pero durante el parto, que tuvo que realizarse mediante cesárea, descubrieron que habían nacido dos niños unidos físicamente.

Compartían órganos como el hígado y el intestino, además de tener cuatro brazos y dos piernas. Cada uno, sin embargo, contaba con su propio corazón.

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Los especialistas llegaron a considerar una posible cirugía para separarlos, pero el procedimiento representaba un riesgo considerable para ambos debido a la distribución de sus órganos. Por esa razón, la intervención no se llevó a cabo.

Durante sus primeros meses de vida, las expectativas médicas eran poco alentadoras. Incluso se les había pronosticado una supervivencia de apenas unos meses; no obstante, los hermanos vivieron hasta los 27 años.

Debido a su condición, tenían dificultades para caminar y utilizaban una camilla con ruedas adaptada a sus necesidades para trasladarse. También necesitaban coordinarse constantemente para realizar actividades cotidianas, como vestirse, comer y desplazarse.

A pesar de las dificultades que enfrentaron desde pequeños, José Luis y José Armando construyeron una vida en la que compartían proyectos, ilusiones y planes a futuro.

Entre sus deseos estaba casarse y formar una familia junto a Janet, su pareja, con quien mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años y medio.

Durante su infancia también tuvieron que enfrentar miradas, críticas y situaciones de acoso debido a su condición. Con el paso del tiempo, aprendieron a afrontar esos obstáculos y encontraron en su vínculo una fuente constante de compañía y fortaleza.

Foto: Instagram siamesesdelecuador

A través de sus redes sociales, mostraban su rutina, sus ocurrencias y el sentido del humor con el que enfrentaban el día a día.

La vida de José Luis y José Armando Cevallos quedó marcada por su estrecha unión, su capacidad para superar las dificultades y la manera en que compartieron sus experiencias con miles de seguidores. Ahora, tras su fallecimiento, sus seres queridos buscan preservar su recuerdo y mantener vivo el legado que dejaron.