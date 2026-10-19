Vórtice polar: ¿qué es y por qué puede provocar frío extremo?

Un vórtice polar es un término que podría llamar la atención ahora que las bajas temperaturas comienzan a sentirse en distintas partes de México. Desde hace algunos días, el frío se ha hecho presente en varias regiones del país, especialmente durante las mañanas y noches, cuando es necesario salir de casa con ropa más abrigadora.

Con la llegada de la temporada de frío, también comienzan a surgir dudas sobre los fenómenos que pueden provocar temperaturas extremas. Aunque algunos son conocidos, existen otros de los que se habla principalmente cuando se registran nevadas intensas o condiciones meteorológicas poco habituales.

Frío Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Uno de ellos es el vórtice polar, que tiene una importante relación con el comportamiento del clima durante el invierno. Sin embargo, no significa que cada vez que bajan las temperaturas se deba a este fenómeno, pues existen diferentes factores que influyen en los cambios del tiempo.

¿Qué es un vórtice polar?

Para entender este fenómeno, primero hay que saber que alrededor de los polos de la Tierra existe una gran circulación de aire extremadamente frío que se mantiene en movimiento gracias a fuertes vientos.

A este sistema se le conoce como vórtice polar y se caracteriza por ser una extensa zona de baja presión que gira alrededor de los polos, principalmente en una capa de la atmósfera llamada estratosfera.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Su función es importante porque ayuda a mantener el aire más helado concentrado en las regiones polares, evitando que se desplace con facilidad hacia otras partes del planeta.

Aunque está presente durante gran parte del año, su fuerza no siempre es la misma. Durante el invierno suele intensificarse debido a las diferencias de temperatura entre los polos y las regiones más cálidas, mientras que en verano pierde fuerza.

¿Qué ocasiona el vórtice polar?

Mientras el vórtice polar se mantiene estable, el aire extremadamente frío permanece principalmente cerca de los polos. Sin embargo, cuando su circulación cambia, también pueden modificarse las condiciones del tiempo en otras regiones.

Estas alteraciones pueden favorecer que el aire del Ártico avance hacia zonas más al sur, donde las temperaturas suelen ser menos extremas.

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Entre las principales consecuencias que pueden presentarse se encuentran:

Temperaturas extremadamente bajas: algunas regiones pueden experimentar un descenso considerable de los termómetros.

Olas de frío: el aire helado puede permanecer durante varios días o incluso semanas.

Nevadas intensas: ciertas zonas pueden registrar importantes acumulaciones de nieve.

Tormentas invernales: los cambios en la circulación atmosférica pueden favorecer condiciones para que se presenten tormentas de nieve o hielo.

Heladas prolongadas: las temperaturas bajo cero pueden afectar cultivos, carreteras y actividades cotidianas.

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¿Qué ocasiona el vórtice polar?

Una de las situaciones que más preocupa a los especialistas es cuando el vórtice polar pierde fuerza o presenta cambios importantes en su circulación.

Este proceso suele describirse como un colapso, aunque eso no quiere decir que el sistema desaparezca. En realidad, puede debilitarse, cambiar de posición o dividirse en varias partes.

Cuando ocurre una alteración de este tipo, los vientos que normalmente ayudan a mantener el aire frío cerca del Ártico pueden perder intensidad.

Emmanuel Rincón

Esto también puede afectar a la corriente en chorro polar, haciendo que su trayectoria presente grandes ondulaciones que faciliten el desplazamiento del aire helado hacia otras regiones.

Como resultado, algunos países pueden enfrentar episodios de frío mucho más intensos de lo habitual, aunque un colapso no garantiza que se produzcan temperaturas extremas en todos los lugares.

¿Cuánto tiempo puede durar un vórtice polar?

A diferencia de otros fenómenos meteorológicos que aparecen durante determinados días, el vórtice polar forma parte de la circulación habitual de la atmósfera.

Por ello, no tiene una duración fija como una tormenta o un frente frío. Su intensidad cambia con las estaciones y generalmente alcanza mayor fuerza durante el invierno.

Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

En algunos casos, las regiones afectadas pueden experimentar varias entradas de aire frío, dependiendo de cómo evolucionen los sistemas meteorológicos.

¿El vórtice polar puede afectar a México?

México también puede experimentar descensos importantes de temperatura durante la temporada invernal, principalmente por la llegada de frentes fríos y masas de aire polar.

En determinadas condiciones, los cambios en la circulación atmosférica del hemisferio norte pueden favorecer que el aire ártico avance hacia latitudes más bajas, incluyendo algunas regiones del territorio mexicano.

Sin embargo, no todos los frentes fríos que llegan a México están relacionados con un colapso del vórtice polar.