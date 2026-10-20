Francia impone toques de queda en París y otras ciudades tras ola de saqueos 

En medio de cuestionamientos de todo el espectro político, el gobierno francés puso en vigor los primeros toques de queda nocturnos en diversas áreas metropolitanas del país, como medida de contención frente a una escalada de saqueos, incendios y disturbios violentos derivados de las protestas contra el incremento en el costo de la vida.

Las restricciones de circulación comenzaron a operar entre las 20:00 y las 21:00 horas locales en puntos específicos de Lyon, Lille y Niza, aplicándose en estas dos últimas urbes de manera exclusiva para menores de edad no acompañados. En la capital francesa, las medidas restrictivas entraron en vigor a las 23:00 horas en el barrio de Les Halles y la plaza de la República —donde las manifestaciones quedaron prohibidas desde las 20:00 horas—, luego de ser foco de reiterados actos de pillaje.

Las autoridades reportaron la detención de 67 personas tras los enfrentamientos registrados durante el fin de semana, calificados por el presidente Emmanuel Macron como "violencia desenfrenada". Durante las movilizaciones, grupos de encapuchados vandalizaron más de 3 mil establecimientos comerciales e incendiaron la sede del ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia.

Denuncian al ministro del Interior por agresión a menor

El conflicto sumó una vertiente judicial contra el gabinete de seguridad. En la ciudad de Saint-Étienne, un joven de 17 años sufrió la amputación de una mano tras recibir el impacto de una granada disuasiva utilizada por las fuerzas de seguridad durante las protestas del sábado.

Ante esto, el abogado Yassine Bouzrou confirmó la presentación de una denuncia penal ante el Tribunal de Justicia de la República contra el ministro del Interior, Laurent Nuñez, bajo el cargo de complicidad en violencia agravada, así como contra el uniformado que accionó el artefacto. El titular de la cartera de seguridad reconoció previamente que las fuerzas del orden perdieron momentáneamente el control en algunas ciudades.

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de las redes sociales. AFP

Tensión política y ajuste fiscal

La movilización, articulada a través de plataformas digitales con vínculos al movimiento de los chalecos amarillos, amenaza con extenderse con nuevas convocatorias para el próximo sábado. Este lunes, estudiantes y manifestantes bloquearon los accesos al Museo del Louvre en París en solidaridad con las demandas educativas y sociales.

El escenario de inestabilidad irrumpe a seis meses de las elecciones presidenciales francesas. La oposición de ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen y el dirigente Jordan Bardella, acusó al Ejecutivo de haber desertado en sus funciones de seguridad pública para posicionarse como garantes del orden; en contraste, sectores socialdemócratas urgieron a dar una respuesta firme que atienda al mismo tiempo el rezago económico de la población.

El descontento popular coincide con las dificultades del gobierno galo, actualmente en minoría legislativa, para sacar adelante un plan de ajuste presupuestario de 54 mil millones de euros programado para 2027, en un contexto regional donde la carestía de combustibles y bienes básicos también detonó disturbios en urbes de Italia y Bélgica.

Con información de AFP