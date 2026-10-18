¡El regreso del año! Autoridades rescatan a perrita que sobrevivió 50 horas perdida en Alaska después de una avalancha, convirtiéndose en una historia más de resistencia animal que ha conmovido a miles de personas en Internet.

En los imponentes parajes del Parque Estatal Chugach, en Alaska, una expedición de montaña que parecía ser una caminata habitual se convirtió en una pesadilla cuando un desprendimiento de nieve atrapó a dos experimentados montañistas y a su fiel mascota canina.

El evento dejó a los deportistas gravemente heridos y a la peluda aventurera completamente desorientada en medio de un paisaje congelado. Lo que siguió a este incidente fue una carrera contra el tiempo marcada por la angustia, las bajas temperaturas y las condiciones geográficas extremas de las crestas montañosas.

Mientras los hombres heridos eran trasladados de urgencia a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada, la incertidumbre sobre el paradero del lomito movilizó a decenas de voluntarios, pilotos y grupos de rescate.

Tras más de dos días sin noticias y en condiciones ambientales sumamente adversas, las esperanzas de hallarla con vida parecían desvanecerse a cada hora que pasaba. Sin embargo, contra todo pronóstico meteorológico y físico, esta historia protagonizada por una perrita tiene un final feliz.

El rescate de LouLou, la perrita perdida en Alaska X @_fluxfeeds

Una avalancha sorprende a montañistas y su perrita

El Parque Estatal Chugach es famoso por sus panorámicas impresionantes, pero también por los riesgos latentes que implica la alta montaña cuando la acumulación de nieve se vuelve inestable.

Durante una jornada de expedición, Brian, pareja de Lauren Padawer, la dueña de la perrita, realizaba un recorrido de montaña junto a un compañero de escalada y LouLou, una mezcla de husky y poodle de cuatro años.

De un momento a otro, una masa de nieve se desprendió repentinamente desde una cresta, arrastrando a los dos montañistas a lo largo de más de 150 metros ladera abajo.

La magnitud del impacto dejó a Brian con fractura de mandíbula y lesiones severas en una mano, mientras que su compañero de ruta terminó con tres costillas rotas y una vértebra fracturada.

A pesar de la severidad de los traumatismos, ambos lograron sobrevivir a la caída inicial y fueron evacuados de emergencia; sin embargo, en medio del caos y la nieve, la pequeña LouLou desapareció por completo de la vista de sus acompañantes.

Rescatan a perrita que sobrevivió 50 horas perdida en Alaska X @_fluxfeeds

El rescate de LouLou, la perrita perdida en Alaska

La dueña de LouLou, Lauren Padawer, se encontraba a más de 8,000 kilómetros de distancia, en el extranjero, celebrando el cumpleaños número 80 de su padre. Al enterarse de la tragedia, la hospitalización de su pareja y la pérdida de su mascota, organizó una red de búsqueda remota que conectó a decenas de personas en Alaska para coordinar las labores de rastreo en el lugar de los hechos.

Desde la distancia, Padawer se convirtió en la coordinadora central de una operación que sumó a más de una veintena de voluntarios en tierra, cuatro asociaciones de rescate de mascotas de la región de Anchorage, agrupaciones de senderismo, expertos en aludes y pilotos comerciales de la zona.

Por medio de un rastreador Apple AirTag adjunto a su collar, intentaron dar con la posición de la canina. Para afinar el área de búsqueda, la dueña cruzó datos de mapas satelitales con aplicaciones de navegación geográfica mientras los pilotos locales Amanda Barker y Dave Beckett realizaban reconocimientos sobre las zonas señaladas antes de que las condiciones del clima forzaran la suspensión temporal de las maniobras.

Cuando los rescatistas finalmente alcanzaron el punto donde se encontraba LouLou, descubrieron que la perrita mantenía una actitud serena y tranquila, aceptando el acercamiento de sus salvadores sin dar muestras de pánico ni agresividad.

Una fotografía enviada a Lauren a miles de kilómetros confirmó que el milagro se había completado: su mascota estaba viva y a salvo en brazos del equipo de rescate.

En la revisión veterinaria posterior, los especialistas confirmaron que, milagrosamente, la perrita sobrevivió 50 horas sola y perdida tras la avalancha en Alaska con solamente un diente canino fracturado y una lesión en uno de los dedos de sus patas.

Entre las explicaciones de su supervivencia, se encuentra que al ser una mezcla de husky con poodle (conocida popularmente como huskydoodle), la canina cuenta con un pelaje de doble capa: una capa interna densa y suave que funciona como aislante térmico natural, combinada con un pelo externo rizado que protege contra la humedad y el viento helado.

Además, LouLou ya estaba acostumbrada a transitar por senderos exigentes tras haber sido adoptada por su familia en 2023.