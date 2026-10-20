Aplican toques de queda en Francia para evitar saqueos; descartan estado de emergencia

Los primeros toques de queda entraron en vigor ayer por la noche en varias ciudades de Francia, mientras que el gobierno, sometido a una lluvia de críticas provenientes de todos los sectores políticos, reafirma su promesa de firmeza en la respuesta penal contra los autores de los recientes saqueos y actos de violencia.

En las ciudades de Lyon, Lille y también en Niza, los toques de queda comenzaron entre las 20:00 y las 21:00 del lunes, únicamente en determinadas zonas de estas áreas metropolitanas.

En lo que respecta a Lille y Niza, estas prohibiciones de circular sólo se aplican a los menores no acompañados.

En París, la plaza de la República y el barrio de Les Halles, escenario de numerosos saqueos en los últimos días, quedarán afectados a partir de las 23:00 locales. También está prohibido manifestarse allí desde las 20:00, al igual que en otros barrios de París.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, no descartó declarar el estado de emergencia, pero dijo que, por el momento, era más adecuado los toques de queda.

El gobierno francés enfrenta cuestionamientos por la gestión policial y pide retirar de plataformas digitales anuncios de productos procedentes de los saqueos. Fotos: AFP, DPA y Reuters.

Francia busca frenar los saqueos y restablecer el orden

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, cuando manifestantes encapuchados saquearon cientos de tiendas y prendieron fuego al ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

El gobierno cifró en más de 3 mil los comercios afectados y pidió incluso a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios procedentes de estos pillajes.

Para frenar esta “violencia desenfrenada”, en palabras del presidente Emmanuel Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades.

El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los “fallos” en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de los desbordes.

Más de 3 mil comercios resultaron afectados y el museo del Louvre cerró su acceso ante nuevas protestas en la capital francesa. Fotos: AFP, DPA y Reuters.

Los disturbios reavivan la disputa política en Francia

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de las redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

Aunque el presidente estadunidense, Donald Trump, culpó a la “inmigración” de los disturbios en Francia, la mayoría de los políticos franceses acusaron a “grupúsculos de extrema izquierda” de querer sembrar el caos.

A seis meses de la elección presidencial, la favorita en los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen busca aprovechar la situación para imponerse como la candidata del orden.

Muestra de que la situación sigue tensa, manifestantes bloquearon ayer el acceso del museo del Louvre, en apoyo al movimiento estudiantil que reclama mejores condiciones en los liceos desde septiembre.

Los chalecos amarillos también anunciaron nuevas manifestaciones el próximo sábado.

Fotos: AFP, DPA y Reuters.

La presidencia de Macron enfrenta una crisis tras otra

Los disturbios y manifestaciones multitudinarias registrados el fin de semana en Francia son la última de una serie de crisis sociales desde la llegada al poder del centroderechista Emmanuel Macron, que enfrenta unos convulsos últimos meses de presidencia.

Desde hace diez años, Macron ha demostrado una sordera constante frente a los movimientos sociales (...) La constatación del fracaso es contundente”, escribió ayer en su editorial el diario francés de referencia Le Monde.

De los chalecos amarillos a los liceos

A continuación, un repaso a las crisis sociales que marcaron los dos mandatos del jefe de Estado centroderechista, que abandonará el poder en mayo del 2027 al no poder participar en las próximas elecciones.

2018-2019 / Chalecos amarillos. Esta movilización antigubernamental, inicialmente contra el aumento de un impuesto al combustible, reunió a cerca de 300 mil personas el sábado 17 de noviembre de 2018 en todo el país. Los manifestantes ocuparon rotondas y bloquean carreteras. Tras varios sábados de violencia, Macron cede a ciertas reivindicaciones. El movimiento dejó 11 muertos, unos 2,500 manifestantes heridos, así como 1,800 lesionados entre las fuerzas de seguridad.

Fotos: AFP, DPA y Reuters.

2023 / Reforma a la edad para la jubilación. A inicios de 2023, el impopular proyecto de retrasar hasta los 64 años la edad de jubilación provocó protestas durante más de tres meses. Según la policía, las manifestaciones superaron en tres ocasiones los 1.2 millones de personas. Refinerías, transportes y puertos quedaron bloqueados. La huelga de los basureros convirtió aceras en vertederos. Macron decidió imponer por decreto la reforma a las pensiones, sin someterla a votación del Parlamento.

Fotos: AFP, DPA y Reuters.

2023 / Disturbios urbanos. El 27 de junio de 2023, estallaron disturbios urbanos tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años abatido por un disparo policial durante un control de tráfico. Los disturbios movilizaron a 45 mil policías durante cinco noches consecutivas, con cerca de 4 mil detenidos. El presidente Emmanuel Macron anunció un proyecto de “ley de urgencia” para acelerar la reconstrucción en las ciudades afectadas por los destrozos.

Fotos: AFP, DPA y Reuters.

2023-2025 / Malestar de los agricultores. Desde finales de 2023, el malestar campesino por el encarecimiento del gasóleo de uso agrícola y el retraso en las ayudas europeas llevó a acciones de choque a inicios de 2024 como el bloqueo de autopistas o el vertido de estiércol. La ley de orientación agrícola es aprobada a principios de 2025. Pero el debate vuelve a encenderse con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

Fotos: AFP, DPA y Reuters.

2026 / Calidad de los liceos. Iniciados a mediados de septiembre de 2026 en la región parisina, los bloqueos de liceos se extienden por toda Francia para denunciar la falta de docentes, horarios sobrecargados, aulas deterioradas y el sistema de acceso a la universidad. El movimiento está acompañado de episodios de choques con las fuerzas de seguridad, que dejan menores y policías heridos. Las autoridades abrieron investigaciones a sus agentes.

2026 / Encarecimiento de la vida. En redes sociales aparece un llamado titulado “Amarillos y Jóvenes” que exhorta a protestar juntos al movimiento de los Chalecos Amarillos, a la Generación Z, a campesinos, activistas, jubilados, etc., contra el “alto costo de la vida”. El 17 de octubre, entre 550 y 800 mil personas recorren las calles. Pero la jornada está marcada por una “violencia desenfrenada” de saqueos y disturbios, en palabras de Macron.

Con información de AFP.

*mcam