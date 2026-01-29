Una actriz de 'Harry Potter' debuta en 'Bridgerton 4' como villana; ¿la reconoces?

Bridgerton regresa a Netflix con su muy esperada cuarta temporada, y con ella llegan nuevos actores que prometen renovar el drama y el romance que han definido a esta exitosa producción. Convertida ya en uno de los títulos más vistos del servicio de streaming, la serie continúa expandiendo su universo con nuevos personajes que no pasan desapercibidos.

Uno de los fichajes más comentados en esta entrega es el de una actriz que muchos recuerdan por haber participado en la saga de Harry Potter.

Katie Leung cambia la magia de Hogwarts por los bailes de la alta sociedad

Esta nueva temporada incorpora a figuras del cine y la televisión con trayectorias ya conocidas por el público, como es el caso de Katie Leung, quien ahora da vida a Lady Araminta, un personaje que juega un rol importante dentro de la historia.

Katie Leung, quien alcanzó fama internacional como el primer interés amoroso de Harry Potter en el cine, ahora explora un género completamente distinto. En su nuevo papel dentro de Bridgerton, interpreta a Lady Araminta, la madrastra de Sophie Beckett, una joven que termina enamorándose de Benedict Bridgerton.

La historia toma inspiración en el clásico cuento de Cenicienta, pero con el giro dramático que caracteriza a la serie producida por Shondaland.

Su personaje no es precisamente uno que genere simpatía. Como figura antagonista, Lady Araminta representa un obstáculo importante para Sophie. Su presencia es clave para entender la evolución de los protagonistas, en especial la de Benedict, cuya historia de amor es el eje principal de esta temporada.

¿Cómo se unió Katie Leung a Bridgerton?

Algo que ha generado aún más interés en la participación de Katie Leung es la manera en que llegó al proyecto. En una entrevista reciente, la actriz reveló que aceptó el papel sin haber visto previamente un solo episodio de la serie.

“No había visto Bridgerton antes de aceptar el papel, y eso creo que me ayudó. No tenía ninguna expectativa ni presión por parecerme a lo que el público ya conocía”.

Esta falta de familiaridad con la serie no solo le dio libertad para construir su personaje desde cero, sino que también le provocó una situación un tanto incómoda al principio. En esa misma entrevista, relató que tuvo un encuentro casual con uno de sus compañeros de elenco, sin saber quién era ni que ya estaban vinculados por el proyecto.

“Tuve una conversación con alguien sin saber que era parte de la serie. No reconocí la magnitud del fenómeno hasta mucho después. Es una historia graciosa ahora, pero en ese momento fue bastante desconcertante”, comentó la actriz.

PJG