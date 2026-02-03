Redes sociales y niños: ¿poner límites también es una forma de cuidar?

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación a nivel mundial. Ofrecen múltiples beneficios, desde el acceso a la información hasta la conexión con otras personas; sin embargo, su amplitud de contenidos y la falta de restricciones claras pueden representar un riesgo, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

En los últimos años, la cercanía entre los menores de edad y las redes sociales ha crecido de manera acelerada, lo que ha encendido las alertas en distintos países. Por ello, algunos gobiernos han comenzado a implementar medidas para regular el acceso de los menores y proteger su bienestar digital.

Edad mínima de los menores de edad para acceder a redes sociales

Cada vez más jóvenes forman parte de las redes sociales, ya que la mayoría de las plataformas permiten crear cuentas a partir de los 13 años de edad. No obstante, diversos especialistas consideran que esta edad no es la más adecuada.

De acuerdo con la UNAM, el director de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, señaló que la edad recomendable para que los niños tengan una participación activa en redes sociales se encuentra entre los 16 y 18 años.

Esto se debe a que, a los 13 años, los menores aún se encuentran en una etapa clave de desarrollo de identidad emocional y social, lo que los vuelve más vulnerables a la presión, el acoso y la sobreexposición digital.

Países que están prohibiendo las redes sociales en menores de edad Foto: Canva

Países que prohíben el uso de redes sociales para menores de edad

Ante este panorama, varios países han comenzado a tomar medidas más estrictas para limitar el acceso de los menores a las plataformas digitales.

Australia

El 10 de diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país en implementar una prohibición formal para que las plataformas impidan el acceso a menores de 16 años.

Esta medida llevó al cierre de cuentas activas y al bloqueo del registro de nuevos usuarios en este grupo etario, con el objetivo de garantizar la seguridad digital de los más jóvenes.

Francia

A finales de enero, Francia se sumó a esta iniciativa luego de que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años.

La normativa, que se prevé entre en vigor en septiembre de 2026, obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad más estrictos.

España

El 3 de febrero, el gobierno español anunció nuevas medidas para impedir que los menores de 16 años accedan a redes sociales.

El anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, donde detalló que las plataformas deberán reforzar los mecanismos de verificación de edad. Estas medidas comenzarán a aplicarse en los próximos días.

Grecia

Grecia también ha mostrado su intención de reforzar la protección digital infantil. En septiembre, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis señaló que se analiza la posibilidad de prohibir el uso de redes sociales para menores.

Cabe destacar que, desde septiembre de 2024, ya está prohibido el uso de teléfonos celulares en las escuelas, como una estrategia para mejorar la concentración y el aprendizaje de los niños.

Países que están prohibiendo las redes sociales en menores de edad Foto: Canva

Riesgos del internet para niños

Los riesgos del uso no supervisado de internet han sido ampliamente señalados por organismos de protección infantil. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes enumera algunos de los principales peligros:

Recibir mensajes de desconocidos con malas intenciones Concertar encuentros físicos con personas extrañas Ser víctimas de acoso o bullying digital Exposición a videos o imágenes provocativas Acceso a grupos o contenidos no aptos para su edad

Países que están prohibiendo las redes sociales en menores de edad Foto: Canva

Recomendaciones para padres de familia sobre el uso de redes sociales

Ante la importancia de acompañar a los menores en su vida digital, Vivek Murthy comparte algunas recomendaciones clave para madres y padres de familia:

Supervisar las páginas que visita el menor, sin invadir su privacidad Conversar abiertamente sobre lo que ve o hace mientras está conectado atención a su salud mental, ya que las redes pueden ser un espacio de acoso Prestar, ya que las redes pueden ser un espacio de acoso Evitar prohibiciones absolutas y fomentar el uso responsable Establecer reglas claras y horarios de uso Ayudar al menor a comprender qué información puede y no puede compartir

Además, existen controles parentales integrados en muchas plataformas, especialmente diseñados para menores de 16 años, que pueden ser una herramienta útil para reforzar la seguridad.

Países que están prohibiendo las redes sociales en menores de edad Foto: Canva

Acompañar, más que prohibir

Si bien las redes sociales forman parte del mundo actual y pueden aportar beneficios, su uso sin supervisión puede resultar contraproducente para los menores de edad.

Países que están prohibiendo las redes sociales en menores de edad Foto: Canva

El acompañamiento, el diálogo y la educación digital son claves para reducir los riesgos cibernéticos y ayudar a niñas y niños a construir una relación más sana y segura con la tecnología.