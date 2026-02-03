Cómo hacer el trend del carrusel de TikTok: tutorial y prompt de IA (paso a paso)

El llamado Trend del Carrusel se ha convertido en una de las dinámicas más replicadas en TikTok durante las últimas semanas. El formato consiste en mostrar dos versiones de una misma persona —generalmente una imagen de la infancia y otra actual— colocadas sobre un juego mecánico giratorio, con un movimiento circular y una atmósfera melancólica.

Aunque el resultado parece complejo, el video puede realizarse desde casa, ya sea en un teléfono celular o en una computadora, utilizando herramientas de inteligencia artificial y un editor de video básico. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso, así como el prompt exacto que se utiliza para generar el efecto visual.

¿Qué necesitas para hacer el Trend del Carrusel?

Antes de comenzar, es importante contar con los siguientes elementos:

Dos fotografías : una de cuando eras niño o niña y otra de tu edad actual (o cualquier par de imágenes que desees usar).

: una de cuando eras niño o niña y otra de tu edad actual (o cualquier par de imágenes que desees usar). Acceso a Grok , la inteligencia artificial integrada a X .

, la inteligencia artificial integrada a . La aplicación de TikTok instalada.

Un editor de video sencillo (en computadora puede ser CapCut u otra alternativa gratuita).

u otra alternativa gratuita). La canción Army Dreamers, que es la más utilizada en este trend.

Tutorial para hacer el trend del carrusel desde el celular

Selecciona dos fotos: una de tu infancia y otra actual. Abre la aplicación de Grok. Autoriza el acceso a tu galería y elige la primera imagen. Toca el ícono de la claqueta para que la IA genere un video. Pega el prompt (lo encontrarás más abajo) y presiona Enter. Cuando el video esté listo, descárgalo y guárdalo en tu dispositivo. Repite el proceso con la segunda imagen. Abre TikTok y toca el ícono “+” para crear un nuevo video. Selecciona Álbum y elige los dos videos generados. Coloca primero el video de la infancia y después el actual; ajusta la duración de cada uno. Agrega la canción Army Dreamers de Kate Bush. Previsualiza y publica el video.

Tutorial para hacer el trend del carrusel desde la computadora

Elige dos fotografías: infancia y actualidad (o las que prefieras). Entra al sitio web oficial de Grok. En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Chat. Arrastra la primera imagen al chat. Pega el prompt y presiona Enter. Descarga el video generado. Repite el proceso con la segunda imagen. Abre un editor de video como CapCut y une ambos clips en el orden deseado. Ingresa a TikTok y selecciona Cargar. Sube el video ya editado. Añade la canción “Army Dreamers”. Guarda, revisa y publica.

Prompt exacto para el trend del carrusel

Este es el prompt exacto que debes pegar en Grok después de subir cada imagen:

El personaje debe parecer filmado desde la perspectiva de la persona que está sentada frente a él. Debe estar sobre una rueda giratoria en un parque infantil, como esas tazas que giran en los parques de diversiones, dando vueltas en círculos mientras el fondo parece moverse rápidamente. El personaje debe tener una expresión seria y triste mientras mira a la cámara. No cambies las características físicas: deben verse la ropa, el cabello y todo lo que hay en él. Puede sostenerse de la taza giratoria, cambiando únicamente el escenario y siguiendo el guion, sin que sea un giro de 360°. El ambiente debe ser de noche y con una atmósfera melancólica.

Recomendaciones para tu video