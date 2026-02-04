“Hasta la tumba con estilo”: Joven pasea en auto-ataúd por calles de México | VIDEO

Un video compartido en TikTok volvió a poner a México en el centro de la conversación digital, esta vez con un toque de humor involuntario y creatividad inesperada frente a la Inteligencia Artificial (IA). La grabación, publicada por la usuaria @estrellaofficial1, superó el millón de reproducciones en pocas horas y ya acumula más de 28 millones de vistas, gracias a una escena tan absurda como divertida: un automóvil con forma de ataúd circulando como si fuera cualquier otro vehículo en plena calle.

La toma fue realizada desde el asiento del copiloto de un coche, mostrando el tráfico habitual hasta que, de pronto, aparece en el encuadre un “ataúd con ruedas” que avanza con total naturalidad.

Reacciones en redes sociales por auto-ataúd

La viralización del video provocó una avalancha de comentarios que mezclaron sorpresa, sarcasmo y el característico humor negro mexicano. La naturalidad con la que el vehículo funerario se integra al tránsito fue uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas.

Entre las bromas más compartidas destacan frases como:

“Si choca nada más lo acomodan y ya quedó”

“Yo moviéndome a otro panteón porque me pusieron a mi ex a un lado”

“La IA va rápido, pero México va en chinga”

Otros usuarios siguieron con la cadena de ocurrencias: “Cuando el difunto va tarde al velorio”, “Yo cambiándome de panteón porque en el otro espantaban” o “Se tomó en serio el consejo de comprar el cajón junto con la moto”.

¿Por qué es más difícil detectar un video realizado con inteligencia artificial de un real?

La dificultad para identificar si un video fue creado con inteligencia artificial o si es real radica en que los modelos actuales de IA logran replicar con gran precisión rasgos humanos como expresiones faciales, sincronización labial y movimientos de cámara. Estudios recientes muestran que incluso observadores entrenados fallan en distinguirlos, lo que convierte a los videos sintéticos en una herramienta poderosa para la desinformación.

En febrero de 2025, la empresa de verificación biométrica iProov publicó un estudio en el que encontró que apenas 0.1 % de los usuarios fue capaz de diferenciar con precisión entre contenido auténtico y deepfakes en pruebas controladas, lo que refleja una vulnerabilidad considerable frente a videos generados con inteligencia artificial.

Además, en marzo de 2025 el Observatorio de Deepfake de ISMS Forum difundió un informe titulado Deepfakes: Riesgos, Casos Reales y Desafíos en la Era de la IA, donde se advierte que incluso herramientas de detección automatizada tienen tasas de error superiores al 30 % frente a modelos de última generación.