'Jurassi Park': la calle real de Chihuahua que se volvió viral en internet

Salvador Dalí decía que México era un país más surrealista que sus obras, y hoy de nuevo se confirma. En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales la existencia de un ‘Jurassi Park’ en el norte del país. ¿Es real o solo una broma de los usuarios de internet?

En plataformas como Facebook y X (antes Twitter) circulan varias publicaciones donde aseguran que en el estado de Chihuahua hay una calle que se llama así, no Jurassic Park, como la saga de Steven Spielberg, sino ‘Jurassi’, sin la c al final.

Se hizo viral en redes la calle 'Jurassi Park' Facebook

¿Dónde está ‘Jurassi Park’ y cómo es?

Al buscar en Google Maps, esperando que se tratara de una broma que se salió de control, resulta que la calle sí existe y, contrario a lo que muchos piensan, no se encuentra en una isla remota oculta por el gobierno o en una selva poco explorada, sino en el norte del país.

‘Jurassi Park’ se localiza en la colonia Valle el Dorado, en el municipio de Chihuahua. Y lo más curioso es que alrededor de ella hay calles con nombres igual de curiosos, todos dignos de la saga de Spielberg, como:

Allosaurio

Fósil

Homosapiens

Iguanodonte

Meganosaurio (debería ser megalosaurio)

Neandertal

Plesiosaurio

Tiranosaurio

Torosaurio

Ubicación exacta de la calle 'Jurassi Park'. Google Maps

Al explorar la calle ‘Jurassi Park’ en Google Maps, se puede apreciar que la última vez que se actualizó en Street View fue en julio de 2014. Y no, no es un parque temático o un atractivo turístico formal.

En las fotos se puede apreciar una calle de terracería, sin pavimento, en medio de amplias zonas de pastizal. La mayoría de las casas son apenas de un piso e incluso hay algunas que se encuentran en obra negra.

De hecho, no todos los lotes tienen construcción y, al recorrer la calle, se ven espacios vacíos, llenos de hierba, entre las casas. Y si alguien se pregunta si no es un error de Google Maps, la respuesta es no. Al hacer zoom en la barda de una de las viviendas, se puede ver el nombre escrito con pintura negra que confirma que ese es su verdadero nombre.

Calle 'Jurassi Park' en Google Street View. Google Maps

Las reacciones al ver que ‘Jurassi Park’ es real

Evidentemente, la peculiar variación ortográfica que desató bromas, memes y teorías no solo sobre ‘Jurassi Park’, sino de la colonia entera. Entre los comentarios más curiosos de los cibernautas destacan los siguientes:

El perro sueño, mi gente: vivir en la calle Tiranosaurio.

Cuando viví en Chihuahua agarré por error un camión que me llevó a la periferia, ahí descubrí una esquina de las calles Fósil con Torosaurio, le dije a mis roomies al volver al depa y no me creyeron.

Lo que daría por vivir en la calle Tiranosaurio.

Vivo en Chihuahua y me consta.

Pues a mi me gustaría vivir en Homosapiens.

Debería haber más calles así y de nombre de dinosaurios .

. Arriba Chihuahua y los dinosaurios.

Se debería llamar ‘ Jurassi Par ’.

’. Vivo en Chihuahua y si un compa vive en la brontosaurio.

Reacciones en redes a la calle 'Jurassi Park' Facebook

¿Quién decide los nombres de las calles en México?

En México, la facultad de nombrar calles y espacios públicos recae exclusivamente en los ayuntamientos (gobiernos municipales). El proceso suele estar regulado por un Reglamento de Nomenclatura local y se divide en tres actores clave:

El cabildo: Es el órgano que toma la decisión final. A través de sesiones oficiales, los regidores votan y aprueban los nombres propuestos para nuevas vialidades o cambios en las existentes. Comisiones de nomenclatura: Muchos municipios cuentan con una comisión o consejo técnico donde participan cronistas, historiadores y expertos en urbanismo. Su función es asegurar que los nombres respeten la identidad histórica, la cultura o la geografía del lugar. Desarrolladores inmobiliarios: En el caso de nuevos fraccionamientos, las empresas constructoras proponen una temática para las calles. El municipio revisa que no se repitan y que cumplan con la normativa antes de autorizarlas.

Aunque la ley permite que los ciudadanos propongan nombres mediante peticiones formales, la última palabra siempre la tiene el gobierno municipal. Una vez aprobado, la oficina de Desarrollo Urbano o Catastro se encarga de oficializarlo en los registros cartográficos y de instalar las placas físicas.

Sin embargo, es en este último paso es donde suelen ocurrir las erratas ortográficas que, al no ser reportadas por los vecinos, se vuelven oficiales por omisión, tal como es probable que haya ocurrido con ‘Jurassi Park’.