¿Dónde conseguir el bolígrafo de Harry Potter como el que Messi utilizó para escribir su carta?

El bolígrafo vinculado a Harry Potter con el que escribió Lionel Messi la carta en donde anunció su retiro de la Selección Argentina, rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La pluma en cuestión, que el astro argentino plasmó en una fotografía junto a la carta de tres hojas, dejó ver el 'guiño’ a la saga de Harry Potter, creada por J.K. Rowling.

¿Qué significado tiene el bolígrafo que uso Messi en su carta?

Bolígrafo de Messi vinculado a Harry Potter. @leomessi

El bolígrafo tiene un particular símbolo en la parte superior. Se trata de un giratiempo que aparece en el tercer libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban; tiene forma de reloj de arena, está rodeado por pequeños anillos y su función en la ficción es justamente la de retroceder algunas horas en el tiempo.

Esta lapicera la utiliza Hermione Granger primero para poder asistir a distintas clases cuyos horarios se superponen y luego, junto a Harry, para regresar al pasado e intentar cambiar el curso de algunos acontecimientos.

El detalle rápidamente se hizo viral y despertó la esperanza de los fanáticos de que el retiro del futbolista podría no ser definitivo, aunque realmente el capitán no explicó si la elección de dicho objeto tiene un significado especial, por lo que no hay elementos para afirmar que haya existido un mensaje deliberado.

Sin embargo, la coincidencia del significado del bolígrafo y las palabras que plasmó que Messi en la carta resulta inevitable, dando así lugar a la teoría de que el futbolista quiso dar a entender algo más sobre su carrera, que sus seguidores traducen como que esta le permitirá ‘viajar’ a donde él quiera.

¿Dónde conseguir el bolígrafo de Harry Potter con el giratiempo?

Bolígrafo de Messi vinculado a Harry Potter. @leomessi

Actualmente, la lapicera se puede conseguir por un costo de 22 dólares en Tour En Floo, una tienda de recuerdos y merchandising oficial inspirada en el Ministerio de Magia.

El local se encuentra ubicado en el área temática The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic dentro del parque Universal Epic Universe en Orglando, Florida.

Cabe destacar que no resulta extraño que en la familia del astro argentino exista esa clase de objeto, pues es bien sabido que su esposa, Antonela Roccuzzo es fanática de Harry Potter y en diferentes momentos ha mostrado públicamente su pasión por la saga.

Roccuzzo conserva los libros de la saga desde hace años y hasta lleva tatuada una Snitch Dorada, la pequeña pelota alada utilizada en los partidos de Quidditch. Además de que Messi, su esposa e hijos han sido vistos también en espacios dedicados a Harry Potter en los parques de Universal en Orlando.

Bolígrafo de Messi vinculado a Harry Potter. @antonelaroccuzzo

A ello se suma que Antonela celebró recientemente su cumpleaños con una fiesta cuya temática fue Harry Potter. En la foto que compartió en su cuenta de Instagram junto al futbolista y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se podían ver los adornos con referencias al mundo del mago.

En tanto, el amor a la saga ya no se limita solamente a Antonela. Con el tiempo su fanatismo se extendió a sus hijos. En 2019, Thiago, Mateo y Ciro lucieron vestimentas con referencias a Harry Potter durante los festejos de Carnaval, y ese mismo año Antonela mostró al segundo de sus hijos jugando con el famoso “sombrero seleccionador”.

Por lo anterior, no causa sorpresa que una lapicera vinculada con Harry Potter apareciera entre las pertenencias del futbolista.

¿Messi se retiró completamente del futbol?

Lionel Messi no se retiró por completo del futbol. La carta que publicó el 31 de agosto de 2026 fue un mensaje de despedida dirigido específicamente a la Selección Argentina, con el que confirmó el cierre de su etapa como jugador internacional.

Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el futbolista, quien también aseguró: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Con estas palabras, Messi puso punto final a una trayectoria de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Argentina.

El argentino continúa con su carrera profesional a nivel de clubes y permanece vinculado al Inter Miami, por lo que todavía puede disputar partidos y competencias con el equipo estadounidense.

De esta manera, el Mundial de 2026 marcó el cierre de la carrera de Messi con la Selección, pero no necesariamente el final de su trayectoria como futbolista profesional.

El astro argentino se despide del combinado nacional después de conquistar, entre otros títulos, la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, dejando atrás una de las etapas más importantes y exitosas en la historia del futbol argentino.