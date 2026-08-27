Una fardera ya llevaba todo para el 'regreso a clases' ¡Así la cacharon!

Una mujer que se dedicaba al robo de artículos en tiendas de autoservicio, mejor conocida como fardera, fue descubierta por personal de la tienda cuando llevaba entre sus ropas decenas de productos, la mayoría relacionados con papelería.

La mujer fingió estar embarazada y llevaba ropa bastante holgada, así como una faja con la que lograba ajustar a su cuerpo los paquetes.

En videos compartidos en redes se vio cómo sacaba de entre sus ropas paquetes de plumones, lápices de colores, gomas, cuadernos y muchas cosas más que sorprendieron a quienes la vieron.

Una mujer de seguridad aseguró que iba con otra mujer, pero la detenida aseguró que ella actuó sola.

Robo hormiga

El llamado robo hormiga, o de farderas y farderos, son un gran problema para los comercios, los ladrones se llevan ropa, cosméticos, alimentos, electrónicos u otros productos que se esconden entre las prendas, bolsas o mochilas para salir del negocio sin pagar.

Farderos en Patio Santa Fe, CDMX.

No existe una estadística nacional que cuente exclusivamente a las “farderas”, sin embargo, el INEGI sí mide el robo hormiga. En su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas señala que fue el delito más frecuente contra los negocios dedicados al comercio.

Las capturas se realizaron principalmente en clubes de precio, tiendas departamentales, supermercados y establecimientos de autoservicio Foto: SSC

En estados como Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Puebla, el robo hormiga apareció como el delito más frecuente contra las unidades económicas durante 2023.

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En la Ciudad de México durante 2025 se abrieron 7 mil 82 carpetas de investigación relacionadas con robos cometidos por farderos, y prácticamente todos, alrededor del 99 por ciento, ocurrieron sin violencia.

El delito de robo tiene diversos grados de castigo, depende principalmente del valor de lo sustraído y de las circunstancias en las que ocurrió.