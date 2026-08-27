Murió Alfredo “Chaparro”, de “El Rey de las Bromas”, a los 60 años mientras realizaba una gira. La noticia fue confirmada el miércoles 26 de agosto por su mánager mediante las redes sociales del creador de contenido, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

Tan solo unas horas antes de que se anunciara su muerte, el comediante había compartido en Instagram un video en el que aparecía bailando con otros comediantes.

Instagram: Chaparro Oficial

¿Qué se sabe sobre la muerte de Alfredo “Chaparro”?

Como primera reacción, el equipo del creador de contenido publicó un mensaje para despedirlo y anunciar la cancelación de sus próximas presentaciones:

“Alfredo ‘Chaparro’. Gracias por cada sonrisa, cada momento y por la huella que dejaste. Tu legado permanecerá siempre. Todas las fechas y presentaciones quedan canceladas. Descansa en paz, Chaparro”.

Más adelante, desde la cuenta @chaparro_oficiall, se difundió un comunicado con la confirmación formal de su muerte. En la imagen compartida se podía leer:

Instagram

“Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento”.

Después del anuncio, la biografía de su perfil de Instagram fue modificada con la frase “En memoria de Alfredo ‘Chaparro’”. En esa red social había reunido cerca de 46 mil 900 seguidores, pese a que su cuenta solamente contaba con 15 publicaciones.

El Rey de las Bromas reacciona a la muerte de Chaparro

Por medio de TikTok, El Rey de las Bromas también lamentó el fallecimiento de Alfredo Alonso, con quien trabajó durante varios años y alcanzó popularidad en las plataformas digitales.

“Quisiera de todo corazón que esto fuera una broma, pero lamentablemente no es así. Aunque muchos me conocen o bromean diciéndome ‘el rey de las bromas’, esta vez el dolor es muy real y esto no es ninguna broma”, escribió.

Hasta ahora, ni el representante de Chaparro ni El Rey de las Bromas han explicado cómo ocurrió su muerte. El mánager únicamente solicitó “comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”.

¿Quién era Alfredo “Chaparro”?

Originario de la sierra de San Luis Potosí, Alfredo Alonso pasó por momentos complicados antes de volverse conocido en internet. Antes de ser famosos en redes, trabajó vendiendo dulces en las calles.

Su llegada al canal de YouTube El Rey de las Bromas cambió el rumbo de su vida. Ahí comenzó a participar como uno de los personajes principales y constantemente era elegido para protagonizar las bromas.

Instagram

La primera aparición que impulsó su popularidad fue en el video “Tatuajes Falsos (BROMA)”. Durante la dinámica escribieron en su brazo “Te amo Ricardo”, cuando él esperaba que colocaran “Te amo Araceli”, en referencia a su esposa fallecida.

Su reacción y su particular sentido del humor provocaron que se convirtiera en uno de los integrantes más queridos del canal.

Chaparro creó su propio contenido en redes sociales

Con el crecimiento de su popularidad, Alfredo Alonso abrió sus propias cuentas y comenzó a publicar videos de humor. Su contenido llegó a Instagram y TikTok, donde consiguió miles de reacciones.

Entre sus publicaciones recientes destacó una fotografía en la que apareció disfrazado de Spider-Man. La imagen, compartida cuatro días antes de su muerte, acumuló más de 96 mil 800 “me gusta”.

Dos días después publicó otra fotografía en la que posó con sombrero vaquero y junto a un perro. La acompañó con la frase “TIRANDO MÁS MOLE QUE ARROZ”.

En su última publicación se le observa bailando durante un evento nocturno, mientras de fondo suena la canción “RIKI”, de Neton Vega. El video llevaba el texto: “mi real llegando a la pe.... Sin dinero y sin permiso nomas a poner ambiente”.