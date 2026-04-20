Niurka Marcos protagoniza polémica en “La Mansión VIP” y es la primera eliminada

" La Mansión VIP" arrancó su primera temporada generando polémica desde el primer momento, con fuertes enfrentamientos entre algunos de sus participantes. Una de las figuras más comentadas fue Niurka Marcos , cuya actitud dentro de la realidad provocó una tensión constante y terminó por marcar su salida del programa.

HotSpanish, al momento de dar la salida de Niurka, expresó que Bruno Espino, pareja de la actriz, también había tomado la decisión de abandonar el proyecto.

Por su parte, Marcos señaló que intentaron humillarla y realizó una señal con el dedo durante su molestia.

Hot Spanish, agradeció a los participantes por su presencia y comentó que, aunque algunos podían sentir una mala intención, él no buscaba reflejarlo. Ante esto, Niurka aseguró que la producción ocultaba información y advirtió que hablaría de diversas situaciones una vez que saliera de la realidad.

Niurka estalla en Instagram:

Más tarde, a través de sus redes sociales, Niurka afirmó que “el show apenas comienza” y que contaría todo lo ocurrido. También aseguró que el contrato estaba lleno de prohibiciones y que la propia producción habría incumplido el mismo.

Además, señaló que existía una aparente preferencia hacia algunos participantes como Eli y Sol León.

Foto: Captura Instagram Niurka Marcos

Niurka afirmó que jamás pediría dinero a sus fans y expresó que sus seguidores son personas trabajadoras. También acusó que, según ella, el objetivo del proyecto sería beneficiar económicamente a Roberto a costa del fandom, añadiendo que el formato está centrado en el dinero y que “todo va para Roberto”. Incluso señaló que consideró que se le intentó subestimar dentro del reality.

Asimismo, acusó que Roberto utilizaría a los talentos del programa para generar más ingresos y mencionó que ciertos mensajes dirigidos a los participantes tienen un costo de hasta 5 mil pesos.

Por su parte, HotSpanish agradeció al público por mantenerse pendiente de la eliminación y aseguró que el proyecto respeta a la audiencia y se maneja de forma transparente. Destacó que los resultados y decisiones del público se toman con seriedad y concluyó que continuará trabajando para fortalecer el proyecto.

Foto: Captura Instagram HotSpanish

La polémica...

La vedette cubana, conocida por su carácter explosivo, protagonizó un altercado con el influencer Naim Darrechi y lanzó comentarios en contra del creador del proyecto, HotSpanish, quien intervino para pedir respeto dentro de la competencia.

El comportamiento de Niurka fue duramente criticado en redes sociales, lo que influyó en la decisión del público que definió su eliminación en la gala del domingo 19 de abril.

Previo a su salida, la artista acusó a la producción de favoritismo hacia otras participantes, lo que elevó aún más la tensión dentro del reality.

Por su parte, HotSpanish respondió a los señalamientos y exigió respeto tanto para el público como para la dinámica del programa, dejando claro que no existen privilegios entre celebridades e influencers dentro de la competencia.

La salida de Niurka marcó uno de los momentos más polémicos de esta primera temporada, que apenas comienza a generar debate entre los seguidores del reality.

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