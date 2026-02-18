Muere abuelita del video viral 'Apaga la vela' a los 108 años

La protagonista del popular video de TikTok Apaga la vela falleció a sus 108 años, según información confirmada por su propia familia.

La noticia fue comunicada de manera oficial por su nieta, la creadora de contenido Lupita Valadez. Esta joven influencer utilizó su perfil principal para dar a conocer el deceso a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Mediante una publicación de formato corto, Valadez informó a su comunidad de 62.6 millones de seguidores sobre la partida de su familiar.

El clip de despedida consistió en una recopilación de imágenes donde ambas mujeres aparecen compartiendo momentos en casa. El material visual fue acompañado por un texto breve pero contundente: "Vuela alto abuelita apaga la vela", confirmando así la identidad de la mujer.

En sus primeras horas de publicación, este video de despedida superó el millón cuatrocientas mil visualizaciones en la red social. Esta cifra demuestra la rápida tracción que generan las noticias relacionadas con personajes virales dentro del algoritmo actual.

Asimismo, la publicación luctuosa acumuló rápidamente más de doscientos mil 'me gusta'. Las métricas de interacción reflejan el fuerte impacto mediático que la mujer de la tercera edad logró consolidar entre la audiencia digital joven.

El origen de un fenómeno viral

Para comprender la relevancia de esta figura pública, es necesario revisar los archivos de la plataforma del año pasado. El 29 de noviembre de 2025, la cuenta de Lupita Valadez publicó un video casero que cambiaría la dinámica de su perfil.

El material documentaba la celebración íntima por el cumpleaños número 108 de la señora. La familia se encontraba reunida alrededor de la mesa principal, cantando las tradicionales mañanitas y presentando un pastel decorado.

El momento que catapultó el video a la fama global ocurrió justo antes de cortar el postre. Los familiares, fuera de cuadro, le pedían insistentemente a la festejada que soplara, repitiendo la frase "apaga la vela" en múltiples ocasiones.

Debido a su avanzada edad, la abuelita presentaba problemas de audición y no lograba escuchar la instrucción de sus nietos. Su reacción de genuina confusión, mirando a la cámara sin comprender la petición, fue captada en video y subida sin ediciones.