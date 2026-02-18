¿Adoptarías a un Therian? Pablo, el "dálmata acuarela", busca dueño | VIDEO

El universo de lo insólito tiene un nuevo protagonista Therian. El creador de contenido Carlos Name, conocido por sus videos sobre fenómenos paranormales y leyendas urbanas, sorprendió a sus seguidores al presentar a “Pablo”, un hombre de 42 años que se identifica como “dálmata acuarela” y que actualmente busca una nueva familia en México.

La historia, difundida en redes sociales, no tardó en viralizarse. Miles de comentarios encendieron nuevamente la conversación sobre el movimiento Therian, una tendencia que ha ganado visibilidad en plataformas digitales durante las últimas semanas.

¿Qué significa ser Therian?

El término Therian proviene de “therianthropy”, y se utiliza para describir a personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales no humanos. A diferencia de quienes participan en comunidades de cosplay o fandom, los therian afirman que su identidad no es un pasatiempo ni una representación artística, sino una vivencia.

En palabras de integrantes de esta comunidad, se trata de sentirse un animal en esencia, aunque se tenga un cuerpo humano. Esta percepción puede expresarse mediante comportamientos que conecten con el animal con el que se identifican.

Los Therian y sus raíces griegas. AFP.

El fenómeno no es nuevo a nivel global, pero en México cobró fuerza tras la circulación de videos internacionales y testimonios que generaron polémica.

El caso de Pablo: un Therian con horario de oficina

Lo que llamó particularmente la atención del público fue la dualidad de Pablo. Según explicó Carlos Name en su video, no vive bajo su identidad animal las 24 horas del día. Tiene empleo formal, realiza actividades cotidianas y se desenvuelve socialmente como cualquier adulto.

Sin embargo, dedica aproximadamente 11 horas diarias a vivir bajo su identidad de dálmata acuarela. Este detalle ha complicado su situación actual, pues la persona que lo cuidaba ya no puede acompañarlo durante ese periodo.

Pablo: el Therian que está en adopción Especial

De acuerdo con lo narrado, Pablo requiere cuidados específicos, incluyendo un protocolo especial para su piel denominado “pH de luna”, que implica el uso obligatorio de shampoo para perro o caballo. Aunque estas prácticas han generado escepticismo y debate, el creador asegura que Pablo es una persona limpia, sociable y capaz de convivir sin problemas con perros reales.

Caso "Pablo" causa polémica en redes sociales

Más allá de lo llamativo del caso, también surgió una preocupación importante. En redes sociales comenzaron a circular comentarios que incitan a agredir a personas que se identifican como therian, incluso sugiriendo soltar perros de razas grandes contra ellos.

Carlos Name advirtió que Pablo tiende a intentar escapar cuando se encuentra bajo su identidad animal, lo que podría poner en riesgo su integridad si se le deja solo. Por ello, mostró documentos de adopción listos para entregarse a quien cumpla con el perfil adecuado: alguien responsable, respetuoso de su identidad y dispuesto a seguir sus protocolos de cuidado.

El creador también detalló que Pablo vivía en Argentina con su familia antes de mudarse a México hace dos años.

Reuniones Therian en México

El caso de Pablo coincide con un momento de alta visibilidad para el movimiento Therian en el país. En distintas ciudades se han organizado convivencias presenciales con el objetivo de crear espacios de diálogo y apoyo.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se han programado encuentros en universidades y espacios públicos, incluyendo una reunión masiva en el Monumento a la Revolución a finales de febrero.

Fuera de la capital también hay convocatorias en ciudades como Guadalajara, León, Torreón, Veracruz y Mazatlán, entre otras.

Therian en México: estados, fechas y sedes Especial

Estas reuniones suelen realizarse en parques, plazas públicas y espacios abiertos, donde los asistentes comparten experiencias y, en algunos casos, realizan dinámicas relacionadas con su identidad animal.

Mientras casos como el de Pablo siguen alimentando el debate digital, las reuniones en distintos estados de México muestran que el fenómeno está lejos de desaparecer. Más allá de la polémica, el movimiento Therian abre una discusión contemporánea sobre identidad, comunidad y los límites entre lo simbólico y lo literal en la era de las redes sociales.

AAAT*