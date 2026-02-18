¿Qué es el "Hobby Dogging"? La tendencia de pasear perros invisibles | VIDEO

Las redes sociales lo volvieron a hacer. Un video viral grabado en Berlín muestra a varias personas caminando por parques y pistas públicas mientras sostienen correas… sin perro alguno al otro extremo. La escena, que para algunos resulta desconcertante y para otros fascinante, corresponde a una nueva tendencia llamada “Hobby Dogging”.

El video acumula millones de reproducciones y ha desatado todo tipo de comentarios: desde quienes celebran la creatividad hasta quienes cuestionan el sentido de la actividad. Pero más allá del impacto viral, el fenómeno abre una conversación interesante sobre imaginación.

¿Qué es el “Hobby Dogging”?

El “Hobby Dogging” consiste en simular el paseo de un perro imaginario en espacios públicos. Los participantes sujetan una correa y actúan como si un can real los acompañara durante el recorrido.

La experiencia no se limita a caminar. Quienes practican esta actividad recrean dinámicas completas: el “perro invisible” supera obstáculos como rampas o cuerdas colocadas en el suelo, recibe órdenes verbales, se detiene para “hacer sus necesidades” y hasta interactúa mediante gestos con su supuesto dueño.

Lo llamativo es el nivel de compromiso performativo. No se trata de una broma aislada, sino de una actividad grupal en la que varios participantes coordinan movimientos y rutinas como si asistieran a un entrenamiento canino tradicional.

¿De dónde surge esta tendencia?

El fenómeno está inspirado en el Hobby Horsing, disciplina nacida en Europa del Norte donde los participantes simulan competencias ecuestres utilizando caballos de juguete. Aunque puede parecer un juego infantil, el Hobby Horsing se ha convertido en una práctica organizada con torneos y exhibiciones formales.

Siguiendo esa lógica, el Hobby Dogging traslada la experiencia del paseo canino al terreno de la imaginación pura, eliminando incluso el objeto físico. Aquí no hay peluche ni accesorio visible: solo la correa y la actuación.

Para muchos participantes, la actividad representa una forma de disfrutar la rutina de tener perro sin asumir la responsabilidad real que implica el cuidado de una mascota. Otros lo describen como un ejercicio creativo para combatir la soledad o el estrés, apelando al poder de la imaginación como herramienta de bienestar.

¿Por qué se hizo viral?

Ver a un grupo de adultos interactuando con animales invisibles en plena vía pública resulta lo suficientemente inusual como para captar la atención inmediata en plataformas como TikTok, Instagram y X.

En cuestión de días, el término “Hobby Dogging” comenzó a aparecer en búsquedas globales, acompañado de debates sobre salud mental, libertad de expresión y nuevas subculturas urbanas.

Hasta ahora, la práctica se ha documentado principalmente en Berlín, por lo que no existe evidencia de que se haya extendido formalmente a otros países. Sin embargo, la velocidad con la que las tendencias digitales cruzan fronteras deja abierta la posibilidad de que llegue a otras ciudades del mundo.

La relación con otras tendencias virales: el caso Therian

El Hobby Dogging no es el único fenómeno reciente relacionado con identidades o dinámicas vinculadas al mundo animal. En Latinoamérica, el movimiento therian ha ganado visibilidad tras viralizarse en redes sociales.

El concepto Therian describe a personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales no humanos. A diferencia del Hobby Dogging, que es una actividad recreativa basada en la simulación consciente, el movimiento therian se define como una identidad personal.

En países como México, Argentina y Chile se han organizado reuniones presenciales tras la explosión de videos virales en TikTok y otras plataformas. Estas convocatorias han generado tanto curiosidad como polémica.

¿Moda pasajera o nueva subcultura?

El auge del Hobby Dogging plantea preguntas interesantes. ¿Es simplemente una performance colectiva destinada a viralizarse? ¿O podría evolucionar hacia una comunidad organizada, como ocurrió con el Hobby Horsing?

Por ahora, el “paseo de perros invisibles” permanece como una curiosidad urbana nacida en Berlín. Pero si algo ha demostrado internet es que ninguna tendencia está limitada por fronteras.

