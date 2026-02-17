¡Boletos de cine en 35 pesos! Descubre cuándo y dónde aprovechar esta promo

Si hace mucho que no vas al cine, porque cada vez está más caro, te tenemos una buena noticia. En marzo, podrás ir al cine a ver tu peli favorita con quien tú quieras, pagando solo 35 pesos por persona. Te contamos dónde aplica y las letras chiquitas.

Actualmente, el boleto del cine sale en aproximadamente 80 pesos, siempre y cuando sea solo pantalla 2D, pues en salas IMAX, VIP, etcétera, el costo se eleva hasta más de 200 pesos por persona. Claro, sin tomar en cuenta tu consumo.

De ahí que hoy una salida al cine para dos personas te cueste mínimo 500 pesos. Esto ha hecho que muchas personas dejen de ir al cine, dato reforzado por cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y otros expertos en cine.

El último análisis demostró que la asistencia acumulada en salas de cine se encuentra 32 por ciento por debajo del promedio registrado entre 2017 y 2024. Por eso, para incentivar a la audiencia a visitar las salas de cine, las cadenas realizan diferentes promociones.

Recientemente, Cinépolis, una de las cadenas más importantes en México y el mundo, anunció en sus redes sociales la promoción exclusiva que tendrá para inicios de marzo, sin que tengas que suscribirte a ningún club o hacer algo especial.

El aumento en los precios del cine ha hecho que algunas personas dejen de ir Canva

¿Dónde conseguir boletos de cine por 35 pesos?

Para ir al cine pagando 35 pesos por boleto, lánzate a Cinépolis del 2 al 4 de marzo de 2026. Pero ojo, este precio aplica para pantalla 2D, Macro XE, Cinépolis Pluus y Cinépolis Junior, en este último solo para asiento tipo butaca, no para el resto de opciones.

Si eres de quienes prefiere la comodidad o pantallas gigantes, las entradas para Cinépolis VIP, IMAX y 4DX también tienen descuento, pero el costo es de 80 pesos por persona.

Asimismo, debes tomar en cuenta que este precio aplica únicamente pagando en taquilla, pues en compras digitales sí te cobrarán cargo por servicio.

¿Qué películas se estrenan en marzo de 2026 en México?

¡La novia! Protagonizada por Christian Bale y Jessie Buckley, esta película mezcla el terror y la ciencia ficción para dar una visión nueva del monstruo de Frankenstein.

Hoppers: operación castor. Pixar lo vuelve a hacer y nos trae una película de animación entrañable. En ella, una joven se convierte en un castor robótico y se infiltra en el mundo animal, donde luchará para defender el hábitat de estos animales.

Peaky Blinders: El hombre inmortal. Es una de las producciones más esperadas del año, pues es la continuación de la serie británica que narra la historia de Tommy Shelby, protagonizada por Cillian Murphy.

Torrente Presidente. Esta es la sexta entrega de la saga española del director Santiago Segura, centrada en José Luis Torrente, el expolicía más políticamente incorrecto de España.

Proyecto Salvación. Un nuevo filme de ciencia ficción espacial llega a la pantalla grande con esta historia basada en la novela de Andy Weir, donde un astronauta despierta en una nave espacial sin recordar nada de sí mismo ni su misión.

El Exorcista. Intentando replicar el éxito de la cinta original y resarcir fracasos anteriores, llega una nueva adaptación de este clásico, la cual se describe como una historia original.

El testimonio de Ann Lee. Si amas los musicales, no te pierdas esta película biográfica de drama histórico que narra la historia de una mujer inglesa del siglo XVIII que funda el movimiento religioso radical de los Shakers.

Te van a matar. Para los amantes del terror, marzo traerá otra película. En ella, una mujer es contratada para ser empleada doméstica en un lujoso edificio de Nueva York que ha sido el epicentro de una serie de desapariciones que parecen no tener respuesta.

Además de los estrenos de marzo, podrás disfrutar de películas que actualmente están en cartelera, como “Cumbres Borrascosas”, “Goat, la cabra que cambió el juego”, “La voz de Hind Rajab”, “Quieres ser mi novia”, “Scream 7”, “Caminos del Crímen”, entre otras.

No tienes que gastarte toda tu quincena para ir al cine. Del lunes 2 al miércoles 4 de marzo, aprovecha la promoción de Cinépolis y ve la película que prefieras pagando solo 35 pesos por persona. Eso sí, acuérdate que no aplica en todas las salas.