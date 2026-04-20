La Mansión VIP revela a sus nuevos “Inviptados”, ellos son los participantes

“La Mansión VIP” presentó oficialmente a sus nuevos integrantes "Inviptados", marcando el inicio de una nueva etapa dentro del reality, en la que las dinámicas, estrategias, alianzas y conflictos comenzarán a desarrollarse al interior de la casa.

Foto Facebook HotSpanish

La revelación estuvo a cargo de HotSpanish, quien dio a conocer a los participantes:

Uno de ellos es Daniel Borjas, mejor conocido en redes sociales como “El Borjas”, creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que ha logrado destacar en plataformas como TikTok e Instagram. Se ha popularizado por sus entrevistas a influencers y personas en la calle, además de su serie “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, con la que ha ganado una gran audiencia. En esta edición, se integra al Team Barullo.

Foto: Instagram danielborjasmx

Otra de las participantes es Valentina Ruiz, “La Jesuu”, influencer colombiana originaria de Cali, reconocida por su estilo auténtico y sin filtros. Su contenido se caracteriza por romper estereotipos de belleza y mostrarse con total naturalidad, lo que le ha permitido conectar con el público desde 2019 en redes como Facebook e Instagram. Además, ha impulsado un emprendimiento de pelucas y extensiones, con el que ha logrado apoyar a su familia y consolidar su crecimiento como creadora de contenido. Ella se suma al Team Ruletix.

Foto: Instagram lajesuu

Los equipos de “La Mansión VIP”:

El “Team Barullo” está conformado por Sol León, Carlos Alberto, Aldo Arturo, El Mazatlán, Katy Cardona y Jessica Sodi.

Por otro lado, “Team Ruletix” reúne a Suave (Luis Guillén), Agustín Fernández, Queen Buenrostro, Naim Darrechi, Eli Esparza, Rocío Sánchez y Aida Victoria Merlano.

Con la incorporación de estos nuevos integrantes, “La Mansión VIP” inicia una etapa que promete ser una de las más intensas del reality. La mezcla de personalidades, estilos de vida y estrategias dentro de los equipos augura una convivencia llena de competencia, conflictos y momentos clave que podrían definir el rumbo de la temporada.

Niurka Marcos, primera eliminada del reality

Niurka Marcos fue la primera participante en abandonar el programa luego de no conseguir los votos suficientes por parte del público dentro del sistema de votaciones y donaciones en línea.

Su eliminación no pasó desapercibida, ya que estuvo rodeada de tensión. Durante su salida, mostró inconformidad con la producción y realizó señalamientos en contra de HotSpanish y del propio reality, además de protagonizar algunos enfrentamientos dentro de la casa.

Su despedida también generó polémica, pues decidió abandonar el proyecto junto a su pareja dentro del show, lo que provocó aún más comentarios en redes sociales.

Posteriormente, ha hecho declaraciones en las que habla de posibles irregularidades y favoritismos dentro del programa, situación que ha mantenido su nombre en tendencia.

cva