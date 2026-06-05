Frentes Políticos / 5 de junio de 2026

1. Reconocimiento oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró con visible satisfacción que Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU, hablara ante el Congreso de respeto a la soberanía mexicana. En tiempos de fricciones permanentes, cualquier señal pública de reconocimiento adquiere un valor estratégico. La mandataria mexicana recordó encuentros recientes y colocó la cooperación en seguridad bajo la condición del respeto mutuo. Donald Trump apareció como referencia favorable en esa construcción. Los aplausos diplomáticos cuentan, pero no olvidar que las buenas decisiones cuentan más para ambos.

2. Gran trabajo. A una semana del arranque del Mundial, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aparece como la operadora de una maquinaria federal que busca dejar algo más duradero que la fiesta futbolera. La coordinación entre dependencias permitió acelerar permisos, articular programas sociales e impulsar la construcción y rehabilitación de 4 mil 208 canchas en todo el país. México apuesta a que el torneo produzca infraestructura y participación comunitaria, no sólo reflectores pasajeros. Gabriela Cuevas, coordinadora de los preparativos mundialistas, completó el engranaje institucional. El balón vuelve. La casa está lista.

3. Viajeros seguros. Mientras el sarampión reaparece como prueba para los sistemas sanitarios, David Kershenobich, secretario de Salud, salió a garantizar que México llegará cubierto al Mundial. El escenario óptimo no descansa sólo en vacunas y coordinación entre IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, encabezados por Zoé Robledo, Alejandro Svarch y Martí Batres, respectivamente, la puesta en escena incorpora botargas, caminatas y torneos como escaparate preventivo. Claudia Sheinbaum respalda una estrategia que busca transmitir control antes de la llegada masiva de visitantes. El reto es evitar que la realidad contagie al optimismo.

4. Conexión. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, inauguró la Línea 5 y convirtió una vieja promesa de movilidad en bandera de gestión; y lo hizo en tiempo. La ruta une el aeropuerto de Guadalajara con puntos estratégicos rumbo al escaparate mundialista y llega acompañada de autobuses eléctricos, tarifa accesible y la promesa de ampliar el trayecto hacia zonas industriales. Claudia Sheinbaum apareció en los agradecimientos como pieza de una cooperación que pocas veces encuentra reflectores. La obra suma puntos al anfitrión local. La operación sostendrá lo que la inauguración celebra.

5. Necedad. Tras dos horas en Gobernación, Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, salió con más papeles que certezas. La oferta sobre Pensionissste llegó detallada, pero la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 sigue fuera del paquete y ahí está el nudo político. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mantiene abierta la mesa; la presidenta Claudia Sheinbaum continúa siendo la interlocutora que el movimiento reclama. Mientras Mario Delgado, titular de la SEP, cuestiona métodos y movilizaciones, la CNTE denuncia persecución. Nadie concede. Se acaba el tiempo.