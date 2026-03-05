Por comprar barato, Luisito Comunica pierde vuelo y se queda sin camarógrafo; esto le pasó
El influencer contó en sus historias de Instagram que su camarógrafo le canceló de último momento un viaje.
Luisito Comunica es conocido por ser uno de los influencers que muestran sus viajes en los videos que sube a YouTube y aunque algunas ocasiones ha tenido contratiempos en los lugares que visita, ahora enfrenta una situación antes de incluso subirse al avión.
Fue por medio de sus historias en Instagram que Luisito Comunica compartió que la persona que viajaría con él a Japón dentro de unas horas le canceló de último momento, por lo que al haber adquirido los vuelos y la reservación de hotel con una tarifa menor, está perdiendo dinero.
¿Qué le pasó a Luisito Comunica?
A través de los videos que compartió en sus historias de Instagram, el youtuber mencionó que su amigo, quien lo ayudaría a grabar contenido para sus videos, le canceló de último momento, por lo que ya no lo acompañará a Japón, por lo que comentó que si alguien que viva en aquel país y sepa manejar las cámaras le mandara mensaje para así poder trabajar juntos.
“Tengo una pequeña situación, me voy a ir a Japón, ya mañana. Voy a grabar unos videos y el amigo que me iba a llevar de acá, que me iba a ayudar a grabar los videos me quedó mal, pero a un día del viaje. Ya había comprado los vuelos y tal, no pude cambiar nada, estoy perdiendo todo eso y me quedé sin camarógrafo. Ya no tengo presupuesto para llévame de acá, sino que necesito a alguien de allá”.
En otra historia, Luisito Comunica detalló que debido a que compró los vuelos e hizo la reservación de hotel con una tarifa económica, no puede pedir un reembolso a la aerolínea ni al lugar en donde se hospedará, por lo que considera que está perdiendo alrededor de 40 mil pesos.
“Consejo valioso que les quiero dar ante esta situación. Me está pasando que estoy perdiendo vuelos y hoteles, todo lo que había comprado porque compré con tarifa ahorradora por querer ahorrarme una lana, que sí era una lana, eran como 40 mil pesos. Por quererme ahorrar una lana compré con esta tarifa, luego me cancela mi cuate y pierdo todo, no recupero nada del gasto. La lección del día mejor no comprar con tarifa ahorradora porque en puedes perder un chin… como está pasando ahorita”.
El influencer dijo que empezó a recibir mensaje de algunos de sus seguidores que le comentaban que estaban dispuestos a ir al viaje con él, pero Luisito explicó que esto no era posible.
“Como compré con esta tarifa que es muy común en páginas web, no te permiten ningún cambio, ni cambiar nombre, fecha, nada. La cosa es que por quererme ahorrar una lanita y confiar en mi amigo que a la mera hora me canceló, pierdo todo y ya me salí de presupuesto, no me da para llevarme a alguien más, necesito a alguien que esté allá, ¿ya se entendió el mensaje chin… madre? Perdón, es que ando de malitas, siempre perder lana enver… a uno”.
Finalmente, Luisito Comunica dijo que aunque sí tiene el dinero para poder pagar los gatos, no le gusta tomar dinero de otros de sus negocios para utilizarlo en otros.
“Tengo el dinero para llevarme a alguien más, pero me gusta que mis proyectos se autopaguen, sean redituables. No me gusta agarrar lana de otros negocios, de otros ingresos que tengo para pagar este otro, a menos que sea una inversión (…), que lo que estoy cobrando acá se vuelva a pagar con este negocio”.
PJG