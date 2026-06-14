Juli Savioli despide a Gaspi con conmovedoras palabras tras su muerte

La muerte de Gaspi continúa generando reacciones entre seguidores, creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital. Entre los mensajes que más han llamado la atención se encuentra el de Juli Savioli, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del influencer.

La creadora de contenido fue una de las primeras personas cercanas al youtuber en pronunciarse cuando comenzaron a difundirse reportes sobre el accidente ocurrido en Río de Janeiro. En aquel momento manifestó su preocupación y buscó obtener información que le permitiera conocer la situación real de que ocurrió.

Un mensaje que conmovió a sus seguidores:

Tras confirmarse la noticia, Juli compartió una publicación en la que recordó el cariño que existió entre ambos y expresó el profundo dolor que le dejó la partida de Gaspi.

Además, aseguró que el recuerdo del creador de contenido permanecerá presente en su vida y que intentará transformar ese dolor en una motivación para seguir adelante.

Foto: Especial

Una relación que marcó a sus seguidores:

Gaspi y Juli Savioli hicieron pública su relación en 2022, cuando el influencer le pidió que fuera su novia durante uno de sus espectáculos. Desde entonces, ambos compartieron diversos momentos de su vida personal a través de redes sociales.

Aunque con el tiempo decidieron tomar caminos separados, mantuvieron una buena relación y conservaron el afecto que los unió.

La tragedia que conmocionó a las redes:

El fallecimiento de Gaspi ocurrió este domingo durante un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El influencer viajaba en una de las aeronaves involucradas en el percance.

La noticia provocó una fuerte ola de reacciones en Argentina y otros países de Latinoamérica, donde el creador de contenido había logrado construir una amplia comunidad de seguidores.

Foto: Especial

Un legado que permanecerá en internet:

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, alcanzó la popularidad a través de sus entrevistas callejeras, videos virales y contenidos que conectaron con millones de usuarios en plataformas digitales.

Tras conocerse su muerte, numerosas personalidades del mundo del streaming y las redes sociales compartieron mensajes de despedida y condolencias para su familia y seres queridos.

La publicación de Juli Savioli se sumó a las múltiples muestras de cariño que han surgido en las últimas horas, reflejando el impacto que tuvo Gaspi tanto en el ámbito digital como en la vida de quienes compartieron momentos importantes junto a él.