Un breve video captado en la vía pública en Monterrey, Nuevo León, se convirtió en tendencia tras mostrar a varios jóvenes practicando comportamientos asociados al mundo therian. En las imágenes se observa cómo algunos participantes recrean gestos y dinámicas propias de animales, incluyendo una interacción que usuarios describieron como “oler la cola”, acción que generó sorpresa, burlas y también intentos de explicación.

El video, compartido en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios divididos. Mientras algunos internautas lo tomaron con humor, otros expresaron desconcierto e incluso preocupación por lo que consideran conductas inusuales en espacios públicos.

¿Qué es un therian?

Un therian es una persona que se identifica espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano. A diferencia de quienes simplemente gustan de la estética animal o el cosplay, los therians suelen describir su identidad como algo más profundo, como una conexión interna con determinada especie.

Esta identificación puede manifestarse de distintas maneras. Algunos experimentan lo que llaman “shifts” (cambios), que pueden ser emocionales, mentales o conductuales, en los que sienten una fuerte afinidad con su animal identificado. Otros adoptan comportamientos simbólicos, como caminar en cuatro extremidades o reproducir sonidos y saludos típicos del animal con el que se identifican.

therian Foto: Especial.

Es importante subrayar que la comunidad therian no necesariamente se basa en disfraces ni en actividades sexuales, como a veces se malinterpreta en redes. Para muchos integrantes, se trata de una vivencia personal vinculada a la identidad y la autoexpresión.

¿Therian y furro son lo mismo? Estas son las diferencias

El término furro se refiere a quienes forman parte del fandom furry, una comunidad interesada en personajes animales antropomórficos (es decir, animales con características humanas). Los furros suelen participar en convenciones, crear arte, escribir historias y, en algunos casos, utilizar trajes llamados fursuits.

En cambio, los therians no necesariamente usan disfraces ni crean personajes ficticios. Su identificación no gira en torno a una afición artística o cultural, sino a una percepción interna de identidad.

¿Nueva moda juvenil? La diferencia entre therian y furro explicada Especial

Mientras que el movimiento furry está ampliamente asociado a convenciones y cultura pop, el fenómeno therian se presenta más como una experiencia individual que puede o no compartirse en reuniones.

Reuniones therian en México: del anonimato a la viralidad

En México, las reuniones therian han comenzado a ganar visibilidad en los últimos años, sobre todo a través de redes sociales. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y ahora Monterrey han sido escenario de encuentros organizados por jóvenes que buscan convivir con personas que comparten esta identidad.

Generalmente, estos encuentros se realizan en parques o espacios abiertos y consisten en dinámicas grupales, charlas y actividades simbólicas. Sin embargo, al realizarse en espacios públicos, suelen captar la atención de transeúntes que, al no conocer el contexto, graban videos que posteriormente se viralizan.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en Monterrey. El comportamiento que para los participantes puede ser parte de un ritual simbólico o una forma de interacción, para el público externo resultó impactante.

Debate abierto en redes sociales sobre el comportamiento "therian"

Tras la difusión del video, surgió un intenso intercambio de opiniones. Algunos defendieron el derecho de los jóvenes a expresarse libremente, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de estas prácticas en espacios públicos.

Especialistas en cultura digital señalan que internet ha transformado la manera en que se perciben las subculturas juveniles. Lo que antes era un grupo reducido ahora puede convertirse en tendencia nacional en cuestión de horas.

Ilustración: Jesús Sánchez

Más allá del debate, el caso de los therians en Monterrey demuestra cómo las redes sociales pueden colocar bajo los reflectores a comunidades poco conocidas, generando curiosidad, controversia y conversación pública.

Por ahora, el video continúa circulando y el término “therian” se posiciona como uno de los más buscados en México, reflejando el interés que despertó este singular encuentro en la capital regiomontana.

AAAT*