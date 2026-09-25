Chuseok 2026: qué saber sobre el "Día de Acción de Gracias coreano"

El Chuseok, también conocido como el “Día de Acción de Gracias coreano”, es una celebración que se realiza cada año. En los últimos años su presencia internacional ha aumentado considerablemente debido la expansión mundial de la cultura coreana, especialmente a través de los K-dramas y el K-pop.

Las series coreanas suelen mostrar a sus personajes regresando a casa, reuniéndose con sus padres y abuelos, preparando comida tradicional o utilizando hanbok durante las festividades. Estas escenas permiten que espectadores de otros países conozcan aspectos de la vida familiar coreana que difícilmente encontrarían fuera de ese contexto.

La influencia de los grupos idol también ha sido importante. Durante Chuseok, numerosos artistas publican fotografías y videos relacionados con la festividad, comparten mensajes con sus seguidores internacionales, aparecen utilizando hanbok o participan en programas especiales de televisión.

¿Qué es el Chuseok?

Chuseok 2026, Día de Acción de Gracias coreano. Chatgpt

El Chuseok se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar. Por esta razón, la fecha cambia cada año en el calendario occidental. Su origen está relacionado con las celebraciones de la cosecha y el agradecimiento por los alimentos obtenidos durante el año.

La festividad también tiene un importante componente familiar. Durante estos días, muchas familias se reúnen para compartir comida, visitar las tumbas de sus antepasados y participar en diferentes rituales tradicionales.

Una de las prácticas más conocidas es el charye, una ceremonia en la que se prepara una mesa con diferentes alimentos como una forma de honrar a los antepasados. También está el seongmyo, que consiste en visitar las tumbas familiares, mientras que el beolcho se refiere a la limpieza de la vegetación que crece alrededor de ellas.

¿Cuándo es el “Día de Acción de Gracias coreano” 2026?

Chuseok 2026, Día de Acción de Gracias coreano. Chatgpt

El día principal del Chuseok 2026 es el 25 de septiembre. Sin embargo, el periodo oficial de descanso comprende cuatro días:

24 de septiembre: primer día del periodo festivo.

25 de septiembre: Chuseok , día principal de la celebración.

26 de septiembre: día festivo.

27 de septiembre: día festivo.

Este periodo también provoca uno de los movimientos de viajeros más importantes del año en Corea del Sur, ya que muchas personas se trasladan para pasar la celebración con sus familias.

¿Cómo se celebra en Corea del Sur y qué se come?

Chuseok 2026, Día de Acción de Gracias coreano. Chatgpt

Aunque la reunión familiar continúa siendo el centro de la celebración, actualmente el Chuseok también se vive en las ciudades con actividades culturales abiertas al público.

En Seúl, por ejemplo, durante el periodo festivo de 2026 se organizan actividades en espacios como Namsangol Hanok Village, Gwanghwamun Square, museos y parques. Los visitantes pueden encontrar espectáculos de música tradicional, juegos, talleres, actividades artesanales y experiencias relacionadas con la gastronomía coreana.

De esta manera, el Chuseok combina las costumbres familiares que se han transmitido durante generaciones con actividades culturales dirigidas tanto a los habitantes de Corea como a los visitantes extranjeros.

Una de las imágenes más características del Chuseok es el songpyeon, un pequeño pastel de arroz que suele prepararse en familia.

Su forma de media luna es uno de sus rasgos más reconocibles y puede encontrarse con diferentes rellenos y sabores. La preparación del songpyeon es también una tradición que permite reunir a distintas generaciones alrededor de la cocina.

Durante estas fechas también son comunes alimentos como el jeon, preparaciones similares a pequeñas tortitas elaboradas con diferentes ingredientes, además de frutas, dulces tradicionales y otros platillos de temporada.

K-dramas y K-pop popularizan el Chuseok

La popularidad internacional del Chuseok forma parte de un fenómeno más amplio relacionado con la expansión de la Hallyu, término utilizado para describir la llamada ola coreana.

Los K-dramas, el K-pop, el cine, la gastronomía y la moda han hecho que muchas costumbres coreanas sean cada vez más reconocibles fuera de Corea del Sur. En ese contexto, el Chuseok ha pasado de ser una festividad principalmente conocida dentro de Corea a convertirse también en una referencia cultural para millones de personas que siguen la industria del entretenimiento coreano.

Para muchos espectadores y seguidores internacionales, conocer el Chuseok también significa entender mejor las relaciones familiares, las tradiciones y algunos de los valores culturales que aparecen constantemente en las producciones coreanas.

Cabe destacar que, aunque es presentado como el "Día de Acción de Gracias coreano", debido a que ambas celebraciones tienen elementos relacionados con la familia, la comida y el agradecimiento, no son la misma festividad.

El Chuseok tiene sus propias raíces históricas y está estrechamente relacionado con el calendario lunar, las cosechas y el homenaje a los antepasados. Por ello, aunque la comparación puede servir para explicar de manera sencilla su importancia, el Chuseok tiene una identidad cultural propia.

Tres K-dramas con referencias del Chuseok

En Netflix hay algunos K-dramas que tienen referencias del Chuseok y cómo se vive en Corea del Sur. Algunos recomendados son: