Presidente de Corea del Sur cambia el protocolo por tacos en CDMX y se vuelve viral

Más allá de los discursos oficiales y los acuerdos de inversión entre México y Corea del Sur, la visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae-myung y la primera dama Kim Hye-kyung tuvo un momento en el que el protocolo cedió su lugar a la gastronomía local.

Acompañados por su comitiva y tras realizar actividades en la Zona Rosa, la pareja presidencial acudió a Tacos Atarantados para almorzar y vivir una experiencia cercana al sazón mexicano.

¿Qué comieron Lee Jae-myung y Kim Hye-kyung?

Sin las formalidades de las cenas de Estado, el menú de la pareja presidencial se enfocó en platillos tradicionales de taquería con perfil norteño:

Taco de chicharrón: uno de los sellos insignia de la casa.

Taco de chicharrón: uno de los sellos insignia de la casa. Cachetada campechana: una preparación abundante y desenfadada.

Papas enchiladas: el acompañamiento para el antojo taquero.

Aguas frescas: para acompañar la comida, eligieron sabores tradicionales de guayaba y jamaica

Presidente de Corea del Sur se olvida del protocolo y se lanza por tacos con su esposa en CDMX Allison Cedillo MKT & PR Gastronómico

Tacos como parte de la diplomacia cultural

De acuerdo con el informe de la oficina presidencial surcoreana, este recorrido gastronómico formó parte de sus actividades antes de trasladarse hacia el Monumento a la Independencia.

Presidente de Corea del Sur se olvida del protocolo y se lanza por tacos con su esposa en CDMX Allison Cedillo MKT & PR Gastronómico

La parada del mandatario asiático muestra también cómo la gastronomía mexicana puede funcionar como un puente de diplomacia cultural, donde la cocina de taquería se convierte en un punto de encuentro para líderes internacionales.