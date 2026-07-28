Lo que comenzó como una jornada de pesca submarina terminó en una emergencia para el influencer neozelandés Henry Gibbs, quien fue atacado por un tiburón de arrecife gris mientras se encontraba en aguas de Fiyi.

El incidente ocurrió el pasado 18 de julio y quedó registrado por la propia cámara que llevaba el creador de contenido. Las imágenes muestran el momento en el que el animal se acerca a los buzos, cambia su comportamiento y finalmente ataca a Gibbs.

El tiburón mordió su pantorrilla derecha y lo arrastró debajo del agua durante unos instantes. El influencer logró defenderse con su fusil de pesca, mientras sus compañeros reaccionaron para ayudarlo a salir del agua.

Aunque la situación pudo terminar de una manera mucho más grave, Gibbs logró conservar su pierna. Días después del ataque, el joven compartió detalles de lo ocurrido y mostró parte de su recuperación desde el hospital.

La escalofriante declaración de Henry Gibbs

Según explicó, llevaba entre una y dos horas pescando junto a sus compañeros cuando decidieron alejarse del arrecife y dirigirse hacia una zona más profunda, donde esperaban encontrar peces de mayor tamaño.

Fue entonces cuando varios tiburones de arrecife gris comenzaron a acercarse al grupo. Sin embargo, uno de ellos empezó a comportarse de manera diferente y permaneció más tiempo alrededor de los buzos.

Gibbs recordó que el tiburón comenzó a realizar movimientos cada vez más cercanos a ellos. Para el influencer, ahora es evidente que aquellas señales debieron ser suficientes para abandonar el lugar.

Empezó a hacer semicírculos muy cerrados debajo de nosotros, se volvió cada vez más agitado e incluso se lanzó hacia el bote. Ahora que lo pienso, esa debió ser una señal suficiente para terminar la inmersión, explicó al relatar el ataque.

El problema fue que en ese momento no pensó que el animal representara un peligro tan grande. Incluso reconoció que cometió el error de subestimarlo por su tamaño.

Ese fue un error. Sabía que venía por mí, admitió.

El influencer también señaló que buena parte de su experiencia con tiburones había sido en Nueva Zelanda, donde, de acuerdo con su testimonio, estos animales suelen comportarse de una forma menos agresiva. Por eso, creyó que la situación no pasaría a mayores.

En el video, que se ha difundido en redes sociales, se observa cómo el animal esquiva el fusil de pesca, pasa por debajo de Gibbs y se dirige directamente hacia su pierna. Después, el tiburón muerde la parte posterior de su pantorrilla y comienza a girar.

Henry Gibbs Instagram

El creador de contenido explicó que este movimiento es conocido como "death roll", una maniobra utilizada por algunos depredadores para desgarrar a sus presas.

Henry Gibbs fue sometido a cuatro cirugías

Tras el ataque, los compañeros de Gibbs, identificados como Colby y Dan, actuaron rápidamente. Lo sacaron del agua y comenzaron a atenderlo antes de trasladarlo a un hospital.

La gravedad de la lesión hizo necesario que el influencer pasara por cuatro cirugías y posteriormente recibiera un injerto de piel en la pierna derecha.

A pesar de todo, Gibbs aseguró sentirse afortunado de conservar su extremidad y mantener el movimiento completo de su pie. También agradeció públicamente a las personas que participaron en su rescate y a los médicos que estuvieron a cargo de su atención.

El creador de contenido dejó claro que no culpa al tiburón por lo ocurrido. Desde su perspectiva, él era quien se encontraba dentro del hábitat del animal.

No le guardo rencor al tiburón. Yo estaba en su entorno cazando su comida. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado, expresó.

Henry Gibbs Instagram

Ahora, Gibbs analiza si publicará el resto de la grabación, pues advirtió que algunas partes son demasiado fuertes. Su intención, según explicó, es utilizar lo ocurrido para hablar sobre la importancia de reconocer las señales de peligro durante una inmersión y contar con el equipo necesario para responder ante una emergencia.

El influencer también compartió varias recomendaciones que aprendió de esta experiencia: abandonar el agua cuando un tiburón modifica su comportamiento, no ignorar señales de alerta y nunca asumir que un animal representa poco riesgo solamente por su tamaño.

Así, el ataque que pudo terminar en una tragedia se convirtió para Gibbs en una oportunidad para advertir a otros buzos y pescadores sobre algo que él mismo reconoció demasiado tarde: cuando un tiburón comienza a cambiar su comportamiento, es mejor salir del agua.