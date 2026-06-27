¿Sabrina Carpenter y Piero Hincapié son novios? El rumor que sacude el Mundial

El portal estadounidense TMZ sacudió el mundo del espectáculo y el deporte al revelar un presunto romance entre Sabrina Carpenter y el futbolista Piero Hincapié. El rumor estalló en las plataformas digitales durante las últimas horas, acaparando de inmediato la atención de los medios internacionales.

El reporte del famoso sitio de noticias desglosó las supuestas interacciones entre las dos jóvenes celebridades. Diferentes fuentes anónimas indicaron que el contacto inició semanas atrás mediante mensajes directos, perfilando así el nacimiento de una relación sumamente mediática.

La famosa cantante norteamericana alimentó las sospechas tras asistir al Mundial 2026 para apoyar incondicionalmente a la selección sudamericana. Las cámaras de televisión captaron a la estrella del pop en las tribunas del MetLife Stadium durante el dramático partido entre Ecuador y Alemania.

Las imágenes fotográficas muestran a la intérprete luciendo orgullosamente la camiseta oficial de la Tricolor. La artista siguió cada jugada del encuentro con unos binoculares, demostrando un nivel de fanatismo genuino por el desempeño del cuadro nacional.

Euforia en las gradas y furor en redes

La vocalista festejó efusivamente las anotaciones de los jugadores Nilson Angulo y Gonzalo Plata desde su palco VIP. Los gritos y saltos de la celebridad quedaron registrados en múltiples videos que los propios asistentes publicaron en diversas redes sociales.

La sola presencia de la artista desató un alud de especulaciones sobre su vínculo sentimental con el defensor central de la escuadra ecuatoriana. Los internautas ataron cabos velozmente y señalaron al zaguero como el único motivo detrás de la sorpresiva visita al recinto.

Sabrina Carpenter con los aficionados de Ecuador. Foto: Captura de pantalla

Las versiones sobre el noviazgo crecieron de forma exponencial cuando surgieron nuevas fotografías de la cantante en las inmediaciones del estadio. La intérprete posó muy sonriente junto a decenas de hinchas ecuatorianos que celebraron por todo lo alto la histórica victoria de su equipo.

Miles de fanáticos aplaudieron la actitud accesible y sumamente entusiasta de la estrella internacional. La comunidad virtual ecuatoriana inundó los perfiles de la artista con mensajes de bienvenida y agradecimiento por respaldar a su selección en un duelo de alto voltaje.

Silencio absoluto sobre el presunto noviazgo

Hasta este momento, ni la estrella de la música ni el deportista de élite emitieron declaraciones oficiales para desmentir o confirmar el reporte periodístico. Los equipos de relaciones públicas de ambas figuras optaron por mantener un hermetismo total frente a los cuestionamientos de la prensa.

El jugador se concentra exclusivamente en los próximos compromisos de su selección dentro de la justa mundialista. La zaga defensiva del equipo depende en gran medida del rendimiento de Piero Hincapié, quien funge como uno de los líderes indiscutibles del vestidor tricolor.

Piero Hincapié jugando con Ecuador. REUTERS

El deportista sudamericano atraviesa una etapa inmejorable dentro de su trayectoria como futbolista profesional. Su cotización en el mercado de pases experimenta un alza muy significativa, convirtiéndolo en un objetivo atractivo para las grandes marcas comerciales.

Por su parte, Sabrina Carpenter domina actualmente las listas de reproducción mundiales con sus más recientes lanzamientos de estudio. Su incursión en las gradas de un torneo de la FIFA amplía su exposición hacia una audiencia deportiva de proporciones masivas.

Los reporteros gráficos del mundo del espectáculo mantendrán los reflectores sobre los movimientos de la estadounidense durante los siguientes encuentros. La prensa rosa busca desesperadamente conseguir la imagen definitiva que compruebe la cercanía real entre la intérprete y el ídolo ecuatoriano.