La victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 provocó celebraciones en distintos puntos del país, pero uno de los lugares que volvió a convertirse en el centro de la fiesta fue el Ángel de la Independencia. Entre los miles de aficionados que llegaron al monumento para festejar apareció Majo Aguilar.

La cantante compartió en redes sociales cómo vivió el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre y más tarde decidió sumarse a la multitud que tomó Paseo de la Reforma para celebrar el pase del Tricolor a la siguiente ronda del torneo.

Así celebró Majo Aguilar la victoria de México

Horas después del partido entre México y Corea del Sur, Majo Aguilar publicó una serie de videos en Instagram donde mostró su reacción al resultado.

Las grabaciones la muestran celebrando junto a familiares mientras seguía las acciones del encuentro. Entre gritos y saltos de emoción, la cantante compartió la alegría que miles de mexicanos experimentaron tras el triunfo del combinado nacional.

Sin embargo, la celebración no terminó en casa.

En la publicación, la intérprete acompañó los videos con una frase que terminó adelantando lo que ocurriría más tarde:

“¡Vámonos al Ángel!”.

Majo Aguilar celebra triunfo de México y aparece en el Ángel IG majo__aguilar

La cantante apareció entre los aficionados en Paseo de la Reforma

Tras el partido, Majo Aguilar acudió al Ángel de la Independencia, uno de los sitios tradicionales donde los aficionados mexicanos suelen reunirse para celebrar victorias deportivas importantes.

En las imágenes compartidas a través de sus historias de Instagram se observa a la cantante caminando entre la multitud mientras grababa el ambiente que se vivía en la zona.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que llevaba una máscara de luchador, un accesorio que le permitió integrarse al festejo mientras convivía con otras personas que llegaron para celebrar el resultado.

La artista también registró los cánticos, las banderas y el ambiente que se apoderó de Paseo de la Reforma durante la noche.

Majo Aguilar celebra triunfo de México y aparece en el Ángel IG majo__aguilar

El triunfo de México desató una celebración masiva

La victoria frente a Corea del Sur tuvo un significado especial para la afición mexicana.

El resultado permitió que la Selección Mexicana se colocara como líder del Grupo A y asegurara su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputó en el Estadio Guadalajara y representó una prueba importante para el equipo de Javier Aguirre, que enfrentó el compromiso sin su capitán, César Montes.

Majo Aguilar celebra triunfo de México y aparece en el Ángel IG majo__aguilar

Majo Aguilar y su cercanía con el público

La aparición de Majo Aguilar en medio de los festejos también reforzó una característica que ha marcado parte de su carrera.

Aunque pertenece a una de las familias más reconocidas de la música regional mexicana, la cantante ha construido su propio camino artístico en los últimos años y mantiene una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida cotidiana.

Por ello, para muchos seguidores no resultó extraño verla celebrando el triunfo de la selección entre miles de aficionados.