La afición de Ecuador festeja sus recientes triunfos en el Mundial 2026 al compás de su mayor ídolo musical. Julio Jaramillo resuena con furia en los pasillos y gradas de los recintos deportivos estadounidenses para arropar a la selección sudamericana en su travesía.

Los miles de seguidores de la Tricolor entonan a todo pulmón las memorables melodías del fallecido cantante. El punto máximo de esta fiebre ocurrió tras la histórica victoria de la escuadra nacional frente al poderoso equipo de Alemania.

Aficionados de Ecuador en el Mundial. REUTERS

El combinado sudamericano concretó una épica remontada para sellar un marcador definitivo de 2-1 sobre el césped del monumental MetLife Stadium. Las tribunas de Nueva Jersey vibraron al ritmo de la música tradicional al escuchar el silbatazo final del árbitro.

El encargado del sonido local reprodujo los éxitos del artista guayaquileño por los potentes altavoces del complejo deportivo. Decenas de miles de gargantas estallaron en un gigantesco coro unificado por la nostalgia migrante y el feroz orgullo patrio de los asistentes.

El himno no oficial de la Tricolor

El dramático bolero Nuestro Juramento domina de manera absoluta las listas de popularidad de las plataformas digitales. Esta composición original del puertorriqueño Benito de Jesús alcanzó la inmortalidad sonora gracias a la inigualable interpretación del vocalista sudamericano en el siglo pasado.

Los hinchas adoptaron esta triste melodía casi como un segundo himno patrio para apoyar incondicionalmente a sus jugadores. Los fanáticos modificaron con intensa pasión la icónica letra sobre el juramento de amor eterno para dedicar los cánticos de manera directa al representativo nacional.

La euforia de los aficionados rebasó rápidamente los límites geográficos de los estadios sede de la Copa del Mundo. La ruidosa marea amarilla trasladó las canciones del intérprete hasta puntos de alta concentración turística como Times Square en el corazón de Nueva York.

Julio Jaramillo con el requinto detrás. Foto: Especial

Los festejos con estas tonadas del recuerdo comenzaron a tomar forma durante la etapa de los juegos de preparación. La afición encendió la chispa de esta nueva tradición al corear las letras clásicas en el duelo amistoso contra el cuadro nacional de Guatemala.

Las grandes plataformas de audio por internet como Spotify registraron un alza masiva en las reproducciones del catálogo del cantautor. Los nuevos oyentes descubren los grandes clásicos desde sus teléfonos móviles mientras los veteranos reviven la gloria de sus años dorados.

El legado inmortal del 'Ruiseñor de América'

Julio Jaramillo, aclamado internacionalmente con el mítico sobrenombre de El Ruiseñor de América, encabeza la historia artística de su territorio natal. Los cronistas y el pueblo llano lo catalogan unánimemente como el máximo estandarte cultural de la identidad ecuatoriana de todos los tiempos.

El virtuoso cantante nació en la ciudad de Guayaquil durante el año 1935 y edificó una carrera monumental en América Latina. Su trágico fallecimiento en 1978 dejó un acervo gigantesco compuesto por la grabación formal de más de 2,200 pistas musicales de estudio.

Julio Jaramillo fumando un cigarrillo. Foto: Codiscos

El artista conquistó los mercados extranjeros gracias a su versatilidad vocal para ejecutar ritmos complejos como el bolero, el pasillo, el vals y el tango. Su inconfundible timbre de voz cautivó a multitudes enteras de oyentes desde el territorio de México hasta el extremo austral.

Las composiciones inmortales de Jota Jota materializan el vínculo más profundo y sincero con la tierra madre para los ecuatorianos errantes. Los compatriotas migrantes encuentran en los rasgueos de estas guitarras un cálido abrazo familiar para sobrellevar la lejanía a miles de kilómetros de distancia.