¿Regresa Adrián Marcelo? Productora de La Casa de los Famosos México sorprende con revelación

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México todavía no comienza y ya genera conversación. Uno de los temas que más interés ha despertado entre los seguidores del reality es el posible regreso de Adrián Marcelo, quien protagonizó algunos de los momentos más polémicos de la edición 2024.

Desde que comenzaron las promociones del programa, usuarios en redes sociales se preguntaron si el creador de contenido podría aparecer nuevamente, esta vez fuera de la competencia y como parte de las galas o los programas especiales.

La duda creció luego de que varios exparticipantes de temporadas anteriores fueran considerados para colaborar en distintos espacios del reality.

Frente a los cuestionamientos, la productora Rosa María Noguerón finalmente dio su postura.

Rosa María Noguerón asegura que las puertas siguen abiertas

Durante un encuentro con medios de comunicación, Rosa María Noguerón fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Adrián Marcelo.

Lejos de cerrar esa opción, la productora dejó claro que el conductor sigue siendo bienvenido dentro del proyecto.

Noguerón explicó que la salida de Adrián Marcelo del reality no representó una violación al reglamento del programa.

Según recordó, cualquier habitante tiene la libertad de abandonar la competencia si así lo decide, por lo que no considera que exista algún impedimento para que pueda colaborar nuevamente en futuras emisiones.

Adrián Marcelo Especial

Incluso reveló que, aunque no ha hablado personalmente con él en los últimos meses, mantiene comunicación con su representante.

La productora aseguró que el influencer sabe que continúa siendo parte de la familia de La Casa de los Famosos México y reiteró que las puertas permanecen abiertas en caso de que ambas partes decidan trabajar juntas otra vez.

Aunque no confirmó negociaciones ni una invitación formal, sus declaraciones fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre una posible aparición durante esta temporada.

La polémica salida que marcó la segunda temporada

Adrián Marcelo fue, sin duda, uno de los habitantes que más conversación generó en la segunda temporada del reality.

Su participación estuvo rodeada de enfrentamientos, diferencias con varios compañeros y constantes debates entre los seguidores del programa.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando decidió abandonar la competencia durante la madrugada, después de una fuerte discusión con Gala Montes.

Su salida provocó reacciones divididas. Mientras algunos espectadores criticaron su comportamiento, otros consideraron que era uno de los participantes que más contenido aportaba dentro de la casa.

Adrián Marcelo Especial

A pesar de la controversia, el nombre de Adrián Marcelo siguió presente durante el resto del programa y continúa siendo uno de los personajes más comentados por los seguidores del formato.

"No fue la oveja negra", dice la productora

Durante la misma conversación con la prensa, Rosa María Noguerón rechazó que Adrián Marcelo sea visto como el "villano" o la "oveja negra" de la segunda temporada.

Por el contrario, destacó el impacto que tuvo dentro del reality y aseguró que fue una pieza importante para el desarrollo del programa.

Como ejemplo recordó uno de los momentos en los que varios habitantes fueron sometidos a una votación abierta tras realizar un complot.

En esa ocasión, Adrián Marcelo no resultó eliminado, algo que, según la productora, demostró que contaba con un respaldo importante por parte del público.

Para Noguerón, eso confirma que el conductor fue un jugador relevante y que logró conectar con una parte considerable de la audiencia, independientemente de las críticas que recibió.

También respondió a las declaraciones de HotSpanish

La productora también aprovechó el encuentro con los medios para responder a los comentarios realizados por el influencer HotSpanish, quien recientemente lanzó críticas relacionadas con la producción del reality.

Ante esas declaraciones, Rosa María Noguerón defendió el trabajo que realiza el equipo de La Casa de los Famosos México y rechazó cualquier insinuación sobre prácticas desleales.

Afirmó que una empresa del tamaño de Televisa no necesita recurrir a estrategias de ese tipo para mantener el éxito del programa.

La Casa de los Famosos México 2026

Además, recordó que el reality es resultado de meses de planeación y del trabajo de un amplio equipo de producción que dedica prácticamente todo el año al desarrollo de cada temporada.

Según explicó, el prestigio que ha conseguido el formato ha sido construido con el paso del tiempo y gracias a la respuesta del público.

¿Volverá Adrián Marcelo a La Casa de los Famosos México?

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre el regreso del conductor regiomontano.

Sin embargo, las declaraciones de Rosa María Noguerón dejan abierta la posibilidad de que Adrián Marcelo aparezca en alguna gala, debate o programa especial relacionado con el reality.

Todo dependerá de que ambas partes lleguen a un acuerdo y de los planes que tenga la producción conforme avance la temporada.

Mientras tanto, el tema ya volvió a generar conversación en redes sociales, donde los seguidores del programa mantienen opiniones encontradas.

Hay quienes consideran que su regreso aportaría nuevamente momentos de tensión y entretenimiento al reality, mientras que otros creen que el programa debe dar paso a nuevos protagonistas.

Lo cierto es que, a juzgar por las palabras de la productora, la historia entre Adrián Marcelo y La Casa de los Famosos México todavía no parece estar completamente cerrada.