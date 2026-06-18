¿Quién dijo que el cuidado de tus manos no puede ser divertido y ultra tierno? Prepárate para descubrir cómo llevar al personaje más querido de la cultura pop en tus manos: ¡Sí, el Dr. Simi!

De acuerdo con lineamientos estipulados por la Fundación Mexicana para la Dermatología, el uso de técnicas como el acrílico o gel 3D en las uñas requiere una aplicación profesional para mantener la salud de la barrera cutánea. ¿Ya tienes tu salón de confianza?

Uñas del Dr. Simi: 3 diseños fantásticos que llenarán tus manos de ternura Pinterest

¿Cómo nació la tendencia de las Simiuñas en redes sociales?

El furor comenzó cuando una joven de origen japonés llamada Asami decidió visitar la Ciudad de México y quedó completamente enamorada del icónico personaje de las Farmacias Similares.

Ella acudió con la artista mexicana conocida en plataformas digitales como Latin Witch para crear una manicura única que transformó por completo las tendencias de belleza.

El resultado final se compartió masivamente a través de redes sociales, acumulando miles de interacciones y comentarios de usuarias que querían replicar este encantador estilo visual.

Uñas del Dr. Simi: 3 diseños fantásticos para tus manos

1. El estilo Kawaii con relieve en tercera dimensión

Esta opción recrea de manera exacta la manicura original que desató la fiebre por el personaje en internet, destacando por su volumen y detalles texturizados.

La base se esmalta en un tono azul cielo brillante, complementado con sutiles destellos dorados y delicadas aplicaciones de pedrería fina con forma de corazón.

El gran protagonista de este concepto es el rostro del personaje modelado minuciosamente en 3D, el cual se coloca estratégicamente sobre las uñas de los dedos pulgares.

Uñas del Dr. Simi: 3 diseños fantásticos que llenarán tus manos de ternura Canva

2. El clásico traje de médico con detalles brillantes

Si buscas una alternativa que fusione la elegancia contemporánea con el carisma del tierno doctor, este diseño es la elección ideal para tu próxima cita en el salón.

Se trabaja una base de esmalte blanco pulcro e inmaculado sobre la superficie, simulando la emblemática bata médica de laboratorio que caracteriza al personaje.

Para elevar el impacto visual del decorado, integra sutiles brillos satinados y contrastes directos en tono azul marino.

Uñas del Dr. Simi: 3 diseños fantásticos que llenarán tus manos de ternura Canva

3. La versión minimalista con sutiles destellos dorados

Para aquellas mujeres que prefieren llevar las tendencias de una forma mucho más discreta pero igualmente divertida, existe una alternativa de bajo impacto visual.

Consiste en mantener las uñas cortas con un acabado natural o ligeramente rosado, aplicando únicamente la silueta del personaje con trazos finos en color negro.

El toque final de esta decoración se logra añadiendo hojuelas de oro o destellos dorados en las puntas, aportando un brillo elegante y sumamente sofisticado.

Uñas del Dr. Simi: 3 diseños fantásticos que llenarán tus manos de ternura Canva

¿Por qué este personaje se volvió un fenómeno de moda?

La joven japonesa que viralizó el concepto en plataformas como X expresó que su decisión se debió a que el diseño final lucía sumamente lindo y esponjoso.

Lo que inició como una muestra de afecto por parte de turistas extranjeras se consolidó rápidamente como una nueva corriente dentro del diseño de uñas comerciales.

Consejos profesionales para cuidar tu manicura acrílica

Elige salones con altos estándares de higiene. Es fundamental acudir con especialistas certificadas que utilicen herramientas debidamente esterilizadas para evitar el desarrollo de microorganismos o infecciones en el lecho ungueal. Evita retirar el producto por cuenta propia. Arrancar el gel o el acrílico sin los disolventes adecuados puede remover las capas naturales de queratina, dejando la zona delgada, frágil y expuesta a rupturas. Hidrata constantemente la zona de las cutículas. Aplica aceites nutritivos o cremas humectantes diariamente para contrarrestar la resequedad provocada por las lámparas de curado y mantener la piel circundante totalmente sana.

Recuerda que antes de realizar cualquier cambio drástico en tu rutina estática o aplicar productos químicos en tus manos, es indispensable consultar con un profesional de la salud o dermatólogo.