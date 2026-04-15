¡Chinche en el Metro! Usuario graba al insecto caminado sobre otro pasajero

Recientemente se volvió viral un video en el que un usuario del Metro de la Ciudad de México, en la Línea 12, captó la presencia de una chinche de cama en otro pasajero.

En las imágenes, se observa cómo el insecto camina sobre una chamarra que la persona llevaba amarrada al cuello. Quien grabó el video aseguró además que el usuario también presentaba chinches en el pantalón, lo que generó preocupación entre internautas.

Este caso no es el único, en redes sociales circulan varios videos en los que han sido captadas chinches caminando sobre mochilas, zapatos, chamarras y asientos, así como sobre los propios usuarios.

La posible presencia de chinches en el Metro no es un tema menor. Debido a la alta afluencia de personas, estos insectos pueden trasladarse fácilmente de una persona a otra, ya que suelen moverse entre ropa, mochilas o asientos.

Las chinches de cama se alimentan de sangre humana y pueden causar molestias como ronchas en la piel, reacciones alérgicas e incluso afectaciones emocionales derivadas del estrés o la incomodidad que provocan.

¿Cómo prevenir y eliminar las chinches de cama?

Para evitar una infestación, es importante tomar algunas medidas básicas. Lavar ropa, sábanas y cobijas con agua caliente de forma constante ayuda a eliminar cualquier rastro de estos insectos.

También es recomendable revisar mochilas, bolsas y prendas después de usar transporte público o estar en lugares concurridos.

En casa, para eliminarlas se pueden usar opciones como la tierra de diatomeas, así como revisar y mantener limpios colchones, muebles y rincones donde podrían esconderse. Revisar grietas, costuras de colchones y hasta el calzado es clave, ya que suelen anidar en espacios pequeños.

Si el problema se vuelve más grave o difícil de controlar, lo más recomendable es acudir a un servicio profesional de control de plagas para erradicarlas por completo.

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