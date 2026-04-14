Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: ¿Qué chinches transmiten esta enfermedad?

El día de hoy, 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas.

La enfermedad de Chagas, es una infección causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Aunque su origen es biológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que también se trata de un problema complejo de salud pública, estrechamente ligado a factores sociales, ambientales y de desigualdad.

Cuando el diagnóstico es tardío o incorrecto, y el tratamiento no se administra de forma adecuada, la enfermedad puede avanzar de manera silenciosa hasta volverse mortal.

La OMS, señala que actualmente se estima que alrededor de 7 millones de personas en el mundo viven con la infección. Cada año provoca cerca de 10,000 muertes y más de 100 millones de personas están en riesgo de contraerla.

Aunque está presente en varios continentes, su mayor impacto continúa concentrado en 21 países de América Latina, donde históricamente se ha relacionado con la presencia del insecto transmisor.

En los últimos años, sin embargo, la transmisión de madre a hijo (congénita) ha cobrado mayor relevancia, generando miles de nuevos casos cada año.

¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas?

El principal vector de la enfermedad son los insectos conocidos como triatominos, que habitan en grietas de viviendas rurales o zonas con condiciones precarias.

Estos insectos pican durante la noche y se alimentan de sangre humana o animal. El contagio no ocurre por la picadura en sí, sino cuando las heces del insecto entran en contacto con la piel o mucosas, especialmente al rascarse la zona afectada.

También puede transmitirse por:

Consumo de alimentos contaminados

Transfusiones de sangre

Trasplantes de órganos

Transmisión de madre a hijo durante el embarazo o parto

Accidentes de laboratorio

Fase aguda de la enfermedad:

La fase inicial aparece poco después de la infección y suele durar alrededor de dos meses. En muchos casos no presenta síntomas, aunque algunas personas pueden experimentar fiebre, dolor de cabeza, inflamación o malestar general.

En casos menos frecuentes, pueden aparecer signos característicos como el chagoma (lesión en la piel) o el signo de Romaña (hinchazón en un ojo).

¿Qué tipos de chinches transmiten la enfermedad?

Las chinches responsables del Chagas son únicamente las chinches triatominas.

Principalmente pertenecen a tres géneros:

Triatoma

Rhodnius

Panstrongylus

También se les conoce como:

“Chinches besuconas”

“Vinchucas” (en algunos países de Sudamérica)

Importante: no todas las chinches transmiten la enfermedad. Las chinches comunes de cama no están relacionadas con el Chagas.

La enfermedad de Chagas sigue siendo un importante problema de salud pública, especialmente en zonas rurales donde la presencia de chinches triatominas facilita su transmisión. Aunque existen formas de prevención y tratamiento, la detección temprana sigue siendo clave para evitar complicaciones graves a largo plazo.

cva*