¿Qué era la misteriosa luz roja en Reforma? El fenómeno que sorprendió a la CDMX antes del Mundial

Una misteriosa luz roja causó inquietud entre los transeúntes que circulaban por Avenida Paseo de la Reforma, quienes quedaron sorprendidos al observar un extraño resplandor cuyo origen desconocían, justo un día antes del arranque del Mundial.

La curiosa escena fue captada la noche del 10 de junio, a pocas horas de celebrarse uno de los eventos deportivos más esperados del mundo, que tendrá a México como una de sus sedes.

Misteriosa luz roja aparece en Reforma antes del Mundial

A través de un video compartido por un usuario de TikTok con la leyenda: "Misteriosa luz en CDMX un día antes del Mundial", arriba de la Torre Reforma, se observa el momento en que varias personas dirigen su mirada hacia el cielo al notar una luz roja que parecía formar una línea luminosa.

El fenómeno generó incertidumbre entre quienes se encontraban en la zona, especialmente por haberse registrado en la víspera del Mundial, lo que despertó aún más la curiosidad y las especulaciones.

En el audio del video se escucha a una persona preguntar: "¿Qué será?", mientras otra responde: "No tengo idea", reflejando la sorpresa y desconcierto de los presentes ante lo que estaban viendo.

Reacciones de usuarios tras el video viral

Hasta el momento, la grabación ha logrado captar la atención de usuarios en la plataforma, sobre el posible origen de la misteriosa luz.

Incluso, el propio usuario que publicó el video preguntó si alguien más había observado el fenómeno en la zona, con la intención de obtener pistas que ayudaran a esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió esa noche.

Espectáculo de luces y drones en Reforma

Sin embargo, previo a la inauguración del Mundial también se registró un espectáculo de drones sobre Paseo de la Reforma, el cual fue observado por numerosos transeúntes. Las aeronaves formaron diversas figuras relacionadas con el Mundial y con México, generando asombro entre los asistentes.

El momento fue documentado por el periodista Said Ochoa a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del despliegue tecnológico que iluminó el cielo capitalino.

Por ello, una de las hipótesis es que la misteriosa luz roja pudiera estar relacionada con este espectáculo de drones, ya que ambos sucesos ocurrieron la misma noche y en una zona cercana.

Aunque hasta ahora no existe una explicación oficial que confirme si ambos eventos están vinculados, la extraña luz continúa generando preguntas entre los usuarios, quienes esperan conocer qué provocó este llamativo fenómeno en el cielo de la Ciudad de México.