El influencer estadounidense Braden Peters, conocido en redes sociales como Clavicular y una de las figuras más populares del movimiento “looksmaxxing”, enfrenta cargos penales por la presunta violación de una adolescente que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos.

La imputación fue presentada el pasado 13 de noviembre en Massachusetts, Estados Unidos, y representa un nuevo capítulo en la polémica que rodea al creador de contenido.

Peters, de 20 años, se declaró inocente y rechazó las acusaciones. Mientras la investigación y el proceso judicial continúan, el caso ha generado atención por los detalles de la denuncia, la supuesta utilización de alcohol durante una transmisión en directo y los antecedentes de otros conflictos legales del influencer.

¿Quién es Clavicular, el influencer del “looksmaxxing”?

Influencer Clavicular. @clavicular

Braden Peters alcanzó notoriedad en internet bajo el nombre de Clavicular, principalmente por su contenido relacionado con el looksmaxxing, una tendencia digital enfocada en maximizar el atractivo físico masculino.

Este movimiento promueve distintas prácticas para modificar o mejorar la apariencia, desde el cuidado de la piel, el ejercicio y los cambios de estilo hasta procedimientos estéticos e intervenciones más agresivas.

Clavicular se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de esta comunidad gracias a sus transmisiones en directo y publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok y Kick. Su contenido suele abordar cuestiones como la estructura facial, la mandíbula, la simetría del rostro y la apariencia física como elemento de aceptación y estatus social.

Su popularidad también ha estado acompañada de controversias por la promoción de métodos extremos para modificar el aspecto físico y por su comportamiento durante algunas transmisiones.

Denuncia por presunta agresión sexual

De acuerdo con los documentos policiales y los reportes de medios estadounidenses, los hechos denunciados habrían ocurrido el 23 de mayo de 2025, en una vivienda de la familia de Peters ubicada en Chatham, Cape Cod, Massachusetts.

La adolescente aseguró que conoció al influencer a través de Instagram, donde él supuestamente le ofreció dinero para participar en videos y transmisiones relacionados con el looksmaxxing.

Según su declaración, Peters organizó un viaje en Uber desde la casa de sus abuelos hasta la vivienda familiar del creador de contenido.

Una vez allí, el influencer presuntamente le proporcionó vodka mientras realizaba una transmisión en directo. La joven afirmó que Peters sabía que tenía 17 años y que incluso le pidió aparentar que era mayor de edad frente a los espectadores.

Uno de los elementos mencionados en el informe policial es un fragmento de la transmisión en el que se escucha a la adolescente decir que estaba muy borracha. Según los documentos, Peters respondió que estaba bien.

La denunciante sostuvo que, después de finalizar la transmisión, ambos se besaron y posteriormente ella se quedó dormida. Sin embargo, afirmó que despertó a la mañana siguiente mientras Peters mantenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Estas declaraciones constituyen el núcleo de la acusación penal y todavía son investigadas durante el procedimiento judicial.

Imputación al influencer Clavicular

Influencer Clavicular. @clavicular

El pasado 13 de noviembre, Peters fue imputado formalmente en Massachusetts por dos cargos graves de violación y uno relacionado con proporcionar alcohol a una persona menor de edad.

La investigación había avanzado previamente durante septiembre, cuando las autoridades encontraron elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Sin embargo, cabe destacar que una imputación formal no equivale a una condena. La Fiscalía deberá demostrar las acusaciones y la defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

Peters ha rechazado las acusaciones a través de sus abogados y sostiene que el encuentro sexual fue consensuado.

Su defensa también ha cuestionado el momento en que se presentó la denuncia y ha señalado que existía una relación personal y profesional entre ambos. Además, sostiene que la joven continuó comunicándose con él después del encuentro.

Previo a esta nueva actualización del caso, el 22 de octubre de este año, Peters compareció ante un tribunal de distrito de Orleans, Massachusetts, donde se declaró inocente. En esa audiencia se estableció una fianza de 10 mil dólares, que pagó para permanecer en libertad mientras avanzaba el procedimiento.

Entre las condiciones impuestas se encontraban la entrega de su pasaporte, la prohibición de contactar a la denunciante y la restricción de publicar contenido sobre ella en redes sociales.

La otra demanda contra Clavicular

La controversia judicial de Peters no se limita a la denuncia penal en Massachusetts. En abril de este año, una creadora de contenido identificada como Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida en redes como Alorah Ziva, presentó una demanda civil en Miami-Dade, Florida.

En ella, la joven denunció presuntas lesiones y procedimientos estéticos realizados sin su consentimiento durante transmisiones en directo.

Entre los señalamientos figura una supuesta inyección de Aqualyx, una sustancia utilizada en determinados tratamientos estéticos para disolver grasa localizada. Mendoza afirmó que Peters le habría aplicado el producto en la mejilla y que el procedimiento le provocó lesiones.

También alegó que la sustancia podría haber estado mezclada con metanfetamina.

La demanda incluyó señalamientos relacionados con el uso de su imagen para generar contenido y obtener beneficios económicos. La denunciante solicitó al menos 50 mil dólares por daños y perjuicios.

El litigio civil también llegó a incluir referencias a la presunta agresión sexual en Massachusetts, pero esos señalamientos fueron retirados de esa demanda para evitar interferencias con el procedimiento penal.