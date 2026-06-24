‘Abducción extraterrestre’ en Brasil vs Escocia: el video viral que confunde a todos

Tras la difusión de la predicción de una supuesta abducción extraterrestre en el partido de Brasil vs Escocia, un video se hizo viral en redes sociales y el clip está confundiendo a todos.

Todo surgió luego de que Vó Bahiana, una vidente brasileña, aseguró haber tenido una visión para el 24 de junio del 2026, durante el partido entre Brasil y Escocia, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según la vidente, el juego se vería interrumpido por la llegada de naves extraterrestres y explicó que no era la primera vez que tenía esa misma experiencia, por lo que estaba preocupada.

Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, relató Vó Bahiana.

Video de ‘abducción extraterrestre’ en Brasil vs Escocia

Video viral de 'abducción extraterrestre’ en Brasil vs Escocia. Especial

La visión de Vó Bahiana tomó tanta fuerza en redes sociales que se volvió viral y, tras ello, surgieron todo tipo de comentarios y debates al respecto.

En tanto, lo que más llamó la atención dentro de todo el universo de reacciones a la predicción, fue un video que logró captar la atención de los usuarios.

En el clip que se hizo viral y que claramente está hecho con inteligencia artificial (IA), tomaron de referencia lo declarado por la vidente, quien aseguró que las máximas estrellas de Brasil, como Neymar y Vinícius Jr., estarían entre los abducidos, y lo llevaron a las imágenes.

En el video se ve supuestamente a Neymar grabando mientras una enorme nave alienígena invade el estadio, en tanto, ‘Vinícius Jr’ aparece tras él, visiblemente alterado y lo jala por la espalda gritándole que se vayan.

Let’s go, Neymar, let’s go”, se escucha decir al supuesto jugador de Brasil.

Al final se observa cómo aparentemente Vinícius Jr’., es abducido por la nave extraterrestre, mientras que Neymar solo observa y graba el suceso paranormal.

Reacciones al clip viral

Video viral de 'abducción extraterrestre’ en Brasil vs Escocia. Especial

El video por supuesto generó una ola de reacciones y entre los comentarios se lee:

Hermano, Neymar siendo abducido es la única manera de que no se lastime en el partido.

Esto es cosa de lunáticos.

Ni siquiera estoy esperando que Neymar juegue hoy, estoy esperando ver esa abducción extraterrestre.

Se llevaron al mejor del equipo, Vini Jr.

Hay que envolver a Neymar en plástico de burbujas, se va a caer de la nave.

Espero que haya previsto muchos goles antes de que eso ocurra.

Entonces hoy es cuando los extraterrestres van a aparecer en el mundo solo para llevarse a nuestro Neymar, emocionada por ver eso.

Es verdad, se van a llevar a todos los buenos jugadores de la selección brasileña actual.

¿Qué es una abducción y quién es Vó Bahiana?

Video viral de 'abducción extraterrestre’ en Brasil vs Escocia. Especial

Una abducción extraterrestre es una supuesta situación en la que una persona (o, en teorías de ciencia ficción o relatos de ufología) es “secuestrada” por seres de otro planeta, normalmente descrita como una experiencia donde los extraterrestres la llevan a una nave para examinarla o estudiarla.

No hay evidencia científica de que esto ocurra en la vida real; se considera parte del folclore, la cultura pop y testimonios no comprobados.

Vó Bahiana es una vidente y terapeuta holística brasileña que se hizo muy popular en redes sociales.

No es una figura científica ni oficial, sino una creadora de contenido espiritual y vidente mediática que ha ganado fama por predicciones virales en internet.

La influencer tiene una fuerte presencia en Instagram y se volvió viral este 2026 por sus supuestas predicciones.