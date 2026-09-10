Tradicionales glorias de Linares, el dulce de leche más rico, hecho en casa

La variedad de dulces típicos mexicanos es enorme. Cada estado tiene al menos un representante; el de Nuevo León son las glorias de Linares, que forman parte de los dulces elaborados con leche que son muy comunes en el país. Aprende a prepararlas en casa con esta sencilla receta.

Al igual que ocurre con la cajeta, este dulce se elabora con leche de cabra cocida con azúcar a fuego lento hasta conseguir una preparación espesa y caramelizada. La principal característica de las glorias, es que llevan nuez picada, que aporta textura y sabor, además de ir envueltas en celofán rojo.

El origen de su nombre tiene varias teorías, desde la que se asocia a su sabor, pues “sabe a gloria”, hasta la que apunta a la nieta de su creadora: Natalia Medina Núñez, quien se llamaba Gloria. Lo que sí es claro es que nacieron en Linares, Nuevo León ,en la década de 1930.

De hecho, en este pueblo mágico son muy comunes las preparaciones con leche, azúcar y frutos secos, pues es una forma de aprovechar y conservar la leche cuando hay sobreproducción, pues se trata de un estado ganadero.

Pese a su relevancia regional, las glorias de Linares no son tan comunes en otros estados, como ocurre con las alegrías, palanquetas y mazapanes. Para no tener que viajar hasta el norte, prepara una versión casera.

Entre la variedad de dulces mexicanos, destacan los dulces de leche Chat GPT

¿Cómo hacer glorias con nuez?

Ingredientes:

1 litro de leche de cabra pasteurizada (puedes usar de vaca)

350 gramos de azúcar

1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de extracto de vainilla

150 gramos de nuez pecana, picada

Una pizca de sal

Preparación:

En una cacerola de fondo grueso vierte la leche y agrega el azúcar, bicarbonato, vainilla y sal. Mezcla y lleva a fuego medio bajo. Cocina, revolviendo constantemente, hasta que el azúcar se disuelva y la leche esté caliente, pero cuidando que no hierva. Reduce a fuego bajo y mantén a fuego, moviendo, hasta que comience a espesar. Cuando se haya evaporado la mayor parte del líquido, reduce al mínimo el fuego y sigue cocinando hsta que tengas una pasta espesa y con color a caramelo, que se despegue fácilmente del fondo. Toma en cuenta que esta preparación lleva tiempo, por lo que debes tener paciencia; cocinar a fuego alto solo hará que la leche se queme y pegue. Vierte el dulce de leche en un recipiente para que pueda extenderse mejor y deja enfriar a temperatura ambiente. Tip: si deseas integrar la nuez a la mezcla, hazlo una vez que tenga la textura deseada, solo espera unos minutos antes para que se atempere; reserva un poco de nuez para decorar. Después, pásala al recipiente. Ya frío, el dulce tendrá una textura más firme. Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolitas; pásalas por la nuez picada y colócalas en un capacillo pequeño. Para el toque clásico, envuélvelas en papel encerado y después en celofán rojo.

Si amas la cajeta y la nuez, combina ambos ingredientes en estas espectaculares glorias de Linares, un clásico de Nuevo León que puedes preparar en casa.