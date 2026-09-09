¡A dar el taconazo! 5 restaurantes para dar El Grito en CDMX este 15 de septiembre

Ya viene la noche más mexicana, así que prepárate para dar el taconazo con estos 5 restaurantes para dar El Grito en CDMX este 15 de septiembre.

La capital del país se transforma en el epicentro de la fiesta cuando llega la noche, desplegando un abanico tricolor de opciones para comer a gusto que contagia tanto a locales como a turistas.

Dar El Grito de Independencia no es un trámite cívico más; es el pretexto anual perfecto para desquitar los antojos culinarios más sabrosos y brindar con tequila o mezcal en mano hasta que el cuerpo aguante.

La oferta metropolitana va desde las plazas públicas abarrotadas hasta rincones gastronómicos con alta sazón mexicana; dependiendo de lo que prefieras y la calidez del banquete de platillos patrios donde la duda más grande sea qué vas a seguir comiendo.

Restaurantes para dar El Grito en CDMX Canva

5 restaurantes para dar El Grito en CDMX

Calaca

¿Dónde? Centenario 2, Del Carmen, Coyoacán

Pasa un 15 de septiembre en Coyoacán, pero no solo en la plaza, sino en un restaurante especial donde la fiesta mexicana estará a todo lo que da: Calaca. Según reportes, tendrán un menú diseñado para conquistar los corazones de los nacionales.

Además, contarán con bebidas tradicionales, música en vivo y antojitos para todos los gustos. ¡La fiesta se prolongará hasta las 2 a. m.!

Museo del Tequila y el Mezcal (MUTEM)

¿Dónde? Plaza Garibaldi s/n, Centro, Cuauhtémoc

Ubicado justo en la emblemática Plaza Garibaldi, el MUTEM se alza como una joya arquitectónica moderna en medio de la plaza más musical de la ciudad. Este año, llevará la fiesta nacional a un nivel de folclor difícil de superar.

Para la noche mexicana, su famosa terraza se viste de gala ofreciendo una vista panorámica privilegiada de la Plaza Garibaldi.

Además, su propuesta festiva incluye una noche temática con buffet ilimitado de guisos típicos mexicanos (desde mole poblano hasta cochinita pibil), degustaciones guiadas de agaves finos, mariachi en vivo resonando entre los ventanales y, por si fuera poco, una perspectiva limpia desde las alturas para apreciar los destellos pirotécnicos del Centro Histórico en plena celebración.

Además de comer y beber como rey, tu boleto suele incluir el recorrido cultural por el museo para que descubras los secretos de destilado que le dan identidad a nuestro país.

La Tlalpeña

¿Dónde? Plaza de la Constitución 16-C, Tlalpan Centro I, Tlalpan

Con un menú que incluye pozole verde, blanco y rojo, chile en nogada y más, La Tlapeña en Tlalpan está lista para iniciar la noche mexicana. A las personas que decidan pasar la fiesta ahí, se les recibirá con un shot de bienvenida.

También disfruta de un servicio a la carta por si prefieres no comer demasiado; en cuanto a músico, goza desde el tradicional trío hasta mariachi. De igual forma, se cerrará hasta las 2 de la mañana.

Restaurante La Soldadera

¿Dónde? Av. de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc

La Soldadera se encuentra frente al Monumento a la Revolución, a unos pasos de Paseo de la Reforma, y es un clásico de la cocina tradicional con un ambiente elegante pero sumamente festivo.

Para el 15 de septiembre, el restaurante prepara una experiencia completa que cumple con las expectativas de dar El Grito; bajo el telón verde, blanco y rojo de fondo a través de sus ventanales.

Disfruta del tradicional chile en nogada, preparado con la receta clásica de la casa, bañado en una nogada cremosa y abundante granada dulce. La velada patria también se va a amenizar con tríos o grupos de música mexicana en vivo, una coctelería a base de mezcales de autor y una selección gastronómica que abarca desde sopes de pulpo hasta cortes finos maridados con salsas martajadas en molcajete.

Es la opción ideal si buscas dar El Grito, en un ambiente cómodo, familiar y con sabor de hogar refinado.

Restaurantes para dar El Grito en CDMX Canva

OXA San Ángel

¿Dónde? Pl. San Jacinto 11, San Ángel, Álvaro Obregón

OXA busca enaltecer a México en cada plato y para la noche más mexicana no será una excepción. Si buscas dar El Grito rodeado de buena comida y el mejor ambiente en la tradicional San Ángel, esta es una excelente opción.

De la mano de la reconocida chef Ana Martorell para crear una experiencia gastronómica única, festeja la independencia de México con ingredientes de nuestra tierra y platillos que valen la pena.

Acude a estos restaurantes para dar El Grito en CDMX este 15 de septiembre y goza de la mejor experiencia culinaria.