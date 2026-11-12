Carne polaca con col: receta mexicana fácil de preparar en casa

La gastronomía mexicana cuenta con preparaciones que destacan por sus combinaciones de sabores y la facilidad para compartir en familia. Algunos platillos también llaman la atención por sus nombres, como la carne polaca, un guiso que combina carne deshebrada, col y una salsa con notas dulces y picantes.

Aunque su nombre puede hacer pensar en la cocina europea, esta preparación tiene presencia en el sureste de México, especialmente en Tabasco y el sur de Veracruz. Su versatilidad permite servirla en diferentes presentaciones, desde un plato fuerte hasta una botana para reuniones. Si quieres conocer esta receta, toma nota de sus ingredientes y descubre cómo prepararla en casa.

¿Qué es la carne polaca y por qué es un platillo tradicional del sureste de México?

La carne polaca es una preparación mexicana que consiste en carne cocida y deshebrada, mezclada con col o repollo, cebolla y una salsa de jitomate, cátsup y chile chipotle. Su característica principal es el contraste entre el dulzor de la salsa y el picante del chile, además de la textura suave de la proteína y las verduras.

La carne polaca es una preparación mexicana que consiste en carne cocida y deshebrada, mezclada con col o repollo. Inteligencia Artificial.

Este guiso es popular en Tabasco y el sur de Veracruz, donde suele formar parte de reuniones familiares, fiestas y otras celebraciones. Una de sus particularidades es que admite distintas proteínas, como carne de cerdo, res o pollo, por lo que cada familia puede adaptar la receta de acuerdo con sus preferencias.

Aunque no existe una explicación histórica concluyente sobre el origen de su nombre, su presencia en la cocina regional la convierte en una preparación representativa de la gastronomía del sureste mexicano.

Ingredientes para preparar carne polaca mexicana con col

Para elaborar esta receta se necesita una combinación de ingredientes fáciles de conseguir en mercados y supermercados. En esta ocasión, la propuesta utiliza pierna de cerdo, aunque también puedes sustituirla por falda de res o pechuga de pollo.

Ingredientes para cuatro personas:

700 gramos de pierna de cerdo

3 litros de agua

5 hojas de laurel

Pimienta entera al gusto

Sal de grano al gusto

2 jitomates maduros

½ taza de salsa cátsup

2 chiles chipotles en adobo

200 gramos de puré de tomate

½ col o repollo

1 cebolla

Aceite vegetal

La col aporta volumen y textura al guiso, mientras que la cebolla complementa el sabor de la carne. El jitomate y el puré de tomate forman la base de la salsa; la cátsup añade un toque dulce y el chipotle aporta picor y notas ahumadas.

Ingredientes para la receta mexicana de carne polaca de col Inteligencia Artificial.

¿Cómo hacer carne polaca casera paso a paso?

La preparación requiere cocinar primero la carne para conseguir una textura suave que permita deshebrarla con facilidad. Después, se integran las verduras y la salsa para que todos los ingredientes adquieran el sabor del guiso.

Sigue estos pasos:

Cuece la carne: corta la pierna de cerdo en trozos medianos y colócala en una olla con los tres litros de agua. Agrega sal, pimienta entera y las hojas de laurel. Cocina hasta que esté suave. En una olla convencional puede tomar alrededor de una hora y media; si utilizas una de presión, sigue las indicaciones del fabricante Deshebra la carne: retírala del agua, deja que pierda un poco de temperatura y desmenúzala con ayuda de dos tenedores. Reserva un poco del caldo Prepara las verduras: lava la col, retira las hojas exteriores y córtala en tiras delgadas. Filetea la cebolla y reserva ambos ingredientes Elabora la salsa: licúa los jitomates, la cátsup, el puré de tomate y los chiles chipotles hasta obtener una mezcla uniforme Sofríe la cebolla y la col: calienta un poco de aceite en una cacerola amplia. Agrega la cebolla y, cuando comience a suavizarse, incorpora la col. Tapa durante unos minutos para facilitar su cocción Integra la salsa: vierte la mezcla de jitomate y chipotle sobre las verduras. Remueve para distribuirla y deja que hierva un par de minutos Añade la carne: incorpora la proteína deshebrada y mezcla para que se impregne con la salsa. Si la preparación queda seca, agrega un poco del caldo que reservaste Rectifica el sazón: prueba el guiso, ajusta la sal y cocina a fuego bajo durante unos 10 minutos para integrar los sabores

Preparación de la receta mexicana de carne polaca de col Inteligencia Artificial.

¿Cómo acompañar la carne polaca? Estas son algunas opciones para servirla

Una de las ventajas de la carne polaca es que puede servirse de distintas maneras, de acuerdo con el tipo de comida o celebración. Su consistencia permite utilizarla como relleno o colocarla sobre otros alimentos.

Las tostadas de maíz son una de las alternativas más prácticas. Coloca una porción del guiso sobre cada pieza y, si lo deseas, agrega crema, aguacate o queso fresco.

También puedes preparar tacos con tortillas calientes, tortas con bolillo o telera y volovanes para ofrecer pequeñas porciones como botana. Otra opción consiste en colocar la carne en un recipiente al centro de la mesa y acompañarla con galletas saladas o totopos.

Si buscas servirla como plato principal, puedes acompañarla con frijoles negros y tortillas doradas. Estas alternativas permiten aprovechar la preparación sin necesidad de elaborar varios guisos para una reunión.

Puedes preparar tacos de carne polaca de col Inteligencia Artificial.

Consejos para que la carne polaca quede jugosa y con el picante perfecto

Para conseguir un buen resultado, es importante cuidar la cocción de la col y la cantidad de salsa. Si las verduras permanecen demasiado tiempo al fuego, pueden perder su textura y liberar más agua de la necesaria.

Una de las recomendaciones es cortar el repollo en tiras delgadas para facilitar su cocción y evitar que quede duro. También conviene tapar la cacerola durante unos minutos, ya que el vapor ayuda a suavizar las verduras.

En cuanto al picante, comienza con uno o dos chiles chipotles y prueba la salsa antes de agregar más. Si hay personas que prefieren los sabores suaves, puedes reducir la cantidad de chile para adaptar la receta a sus gustos.

Otro consejo es reservar un poco del caldo de cocción de la carne y utilizarlo si la preparación queda seca. De esta manera, puedes recuperar la humedad del guiso sin alterar demasiado su sabor.

La carne polaca demuestra que la cocina mexicana ofrece preparaciones sencillas que pueden adaptarse a diferentes ocasiones. Su facilidad para combinarse con otros alimentos permite aprovecharla de distintas maneras y convertirla en una alternativa práctica para las comidas familiares o las reuniones en casa.