Mexicano Lucio Usobiaga gana el 'Nobel de la Gastronomía' por su trabajo en Xochimilco

El emprendedor mexicano Lucio Usobiaga ganó el Basque Culinary World Prize 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes de la gastronomía, conocido también como el 'Nobel de la Gastronomía'.

El galardón reconoce su trabajo al frente de Arca Tierra, una iniciativa agroecológica que busca preservar el sistema agrícola de las chinampas de Xochimilco y generar nuevas oportunidades económicas para las familias campesinas.

El anuncio se realizó el pasado 8 de noviembre, durante la undécima edición del reconocimiento, que distingue proyectos y personas capaces de generar cambios sociales, ambientales y económicos a través de la gastronomía.

La propuesta de Usobiaga consiste en mantener vigente un sistema agrícola milenario mediante la conexión entre productores locales, restaurantes, cocineros y consumidores. De esta manera, los alimentos cultivados en las chinampas llegan a nuevos mercados, mientras quienes trabajan la tierra reciben ingresos por su producción.

Actualmente, Arca Tierra trabaja con alrededor de 50 familias productoras de Xochimilco, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, abastece a aproximadamente 60 restaurantes y cuenta con 300 suscripciones activas para consumidores.

¿Quién es Lucio Usobiaga, ganador del Basque Culinary World Prize 2026?

Lucio Usobiaga es un emprendedor mexicano con formación en Filosofía que encontró en la agricultura tradicional una oportunidad para impulsar proyectos relacionados con la alimentación, la sostenibilidad y el desarrollo de comunidades rurales.

Su acercamiento a las chinampas de Xochimilco lo llevó a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los productores para mantener sus actividades agrícolas ante el deterioro ambiental, la expansión urbana, la baja rentabilidad y la falta de nuevas generaciones interesadas en continuar con el trabajo del campo.

En 2011 cofundó Yolcan, un proyecto que buscaba conectar a los productores de las chinampas con restaurantes y consumidores interesados en alimentos locales.

Con el tiempo, esta iniciativa evolucionó y dio origen a Arca Tierra en 2020, una red que integra producción agroecológica, comercialización, actividades educativas, experiencias gastronómicas y hospitalidad.

La propuesta parte de una idea central: para conservar las chinampas no basta con proteger su valor histórico, también es necesario garantizar que las personas que las trabajan puedan obtener ingresos suficientes para continuar con esta actividad.

¿Qué es Arca Tierra y cómo ayuda a preservar las chinampas de Xochimilco?

Arca Tierra es una iniciativa agroecológica que trabaja para recuperar y mantener productivas las chinampas de Xochimilco, un sistema agrícola construido sobre terrenos artificiales rodeados de canales que ha permitido cultivar alimentos desde épocas prehispánicas.

Este modelo de producción aprovecha las condiciones naturales de los humedales para desarrollar cultivos y representa una parte importante del patrimonio ambiental, cultural e histórico del sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, las chinampas enfrentan diferentes amenazas, entre ellas la contaminación del agua, el crecimiento de la mancha urbana, el abandono de las actividades agrícolas y las dificultades económicas para quienes se dedican a trabajar la tierra.

Frente a este panorama, Arca Tierra busca fortalecer la economía de los productores mediante acuerdos comerciales con restaurantes, cocineros y consumidores.

La organización trabaja actualmente en seis hectáreas de cultivo y mantiene una red de aproximadamente 50 familias productoras. Sus alimentos llegan a unos 60 restaurantes y 300 hogares mediante un sistema de suscripciones.

Además, durante 2025 cerca de 16 mil personas visitaron las chinampas a través de las experiencias organizadas por el proyecto, con las que pueden conocer directamente las técnicas de producción y el trabajo de las comunidades agrícolas.

Otra de sus iniciativas es la Iniciativa Agroecológica Xochimilco (IAX), que impulsa actividades de restauración, investigación y formación para reunir a campesinos, científicos, cocineros y consumidores.

En 2024, Usobiaga también participó en la apertura de Baldío, un restaurante desarrollado junto con el cocinero británico Douglas McMaster, que mantiene una propuesta gastronómica vinculada con la sostenibilidad y el aprovechamiento de los alimentos.

¿Qué es el Basque Culinary World Prize y cuánto dinero recibe el ganador?

El Basque Culinary World Prize es un reconocimiento internacional creado en 2016 por el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center para distinguir a personas que utilizan la gastronomía como una herramienta de transformación social.

Aunque durante sus primeras ediciones estuvo enfocado principalmente en cocineros y cocineras, a partir de 2026 amplió su alcance para reconocer a profesionales de diferentes disciplinas cuyo trabajo tenga un impacto positivo en ámbitos como la sostenibilidad, la educación, el medio ambiente, la nutrición y el desarrollo de comunidades.

El premio cuenta con una dotación económica de 100 mil euros, que el ganador debe destinar a un proyecto de su elección relacionado con el poder transformador de la gastronomía.

En la edición de 2026, el jurado estuvo presidido por Joan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca, e integrado por figuras de la gastronomía internacional como Dominique Crenn, Michel Bras, Manoella Buffara, Trine Hahnemann, Josh Niland, Elena Reygadas y Narda Lepes.

Además del reconocimiento otorgado a Lucio Usobiaga, el jurado concedió una mención especial a Adélia Rodrigues y Edson Leite, de Gastronomia Periférica, en Brasil, por su trabajo de formación culinaria y generación de oportunidades laborales en comunidades periféricas de São Paulo.

También entregó el reconocimiento honorífico BCWP Cooking Legacy al cocinero francés Jacques Pépin, por su trayectoria de más de siete décadas acercando la cocina cotidiana a millones de personas.

bgpa