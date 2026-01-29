Salsas para mariscos: 3 recetas para acompañarlos

Escoger la salsa correcta para los mariscos no es cuestión de suerte. Algunos sabores combinan mejor con el gusto natural del pescado y los mariscos, mientras que otros pueden ser demasiado fuertes y cubrir su sabor.

Las salsas para mariscos pueden ser cremosas, ácidas, herbales o picantes, y cada una aporta algo distinto al platillo. Además de dar más sabor, también ayudan a mejorar la textura y a equilibrar la sensación grasa de algunos ingredientes.

Recetas de salsas para mariscos

Salsa cocktail cremosa

Ingredientes para 8 porciones:

2 tazas de mayonesa

¼ de taza de salsa cátsup

2 cucharadas de jugo de limón fresco

2 cucharadas de brandy

1 cucharadita de salsa inglesa

½ cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de sal

Procedimiento:

Coloca la mayonesa y la salsa cátsup en un tazón grande y mezcla hasta que el color sea uniforme. Agrega poco a poco el jugo de limón sin dejar de mover. Incorpora el brandy si decides usarlo, junto con la salsa inglesa, la sal y la pimienta. Guarda en el refrigerador durante 30 minutos antes de servir para que tome mejor sabor.

Esta salsa clásica, conocida también como salsa rosa o salsa cocktail, mezcla ingredientes sencillos que resaltan el sabor natural del marisco. Su textura suave y su ligero toque ácido la hacen una buena opción para camarones, calamares o pescado.

Es perfecta para servir con coctel de camarón o ensaladas de mariscos fríos. También funciona muy bien como dip para mariscos fritos o empanizados. Debe mantenerse en frío y consumirse en un máximo de dos días para conservar su calidad. La mezcla de ingredientes cremosos crean un equilibrio que acompaña al marisco sin cubrir su sabor.

Salsa negra picante

Ingredientes para 8 porciones:

8 cucharadas de salsa picante tipo Valentina

8 cucharadas de salsa picante tipo Tabasco

2 cucharadas de chile piquín en polvo

8 cucharadas de salsa de soya

8 cucharadas de salsa inglesa

400 mililitros de Clamato

Jugo de 10 limones

1 cucharada de sal

Procedimiento:

Mezcla en un recipiente grande las salsas picantes, la salsa de soya y la salsa inglesa. Añade el chile piquín y revuelve bien. Incorpora el jugo tipo Clamato, sal y el jugo de limón. Refrigera al menos 20 minutos antes de usar.

La salsa negra es muy popular en marisquerías. Tiene un sabor ácido, salado y picante que ayuda a resaltar los sabores frescos de los mariscos. Suele usarse en preparaciones frías donde se busca un sabor más intenso.

Es muy usada en cocteles de camarón y tostadas de mariscos. Puedes ajustar el nivel de picante agregando más o menos chile en polvo. También puede servir como base para otras preparaciones frías si se mezcla con ingredientes frescos. Las salsas con acidez y picante ayudan a equilibrar sabores y a dar más intensidad a los mariscos fríos.

Salsa verde cítrica

Ingredientes para 8 porciones:

1 taza de hojas de cilantro fresco

½ taza de perejil fresco

Jugo de 4 limones

½ taza de aceite de oliva

1 diente de ajo

1 cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Procedimiento:

Lava bien las hierbas y sécalas. Coloca en la licuadora las hierbas, el jugo de limón, el ajo y el aceite. Licúa hasta lograr una mezcla uniforme. Añade la sal y pimienta. Refrigera 20 minutos antes de servir.

Si prefieres un sabor más ligero, una salsa verde hecha con hierbas frescas, limón y aceite es una excelente opción para mariscos cocinados a la plancha o al vapor. Su frescura ayuda a que el sabor del marisco se mantenga como protagonista.

Es ideal para pescado blanco a la plancha o camarones al vapor. También combina bien con filetes suaves y mariscos de sabor ligero. Puedes agregar un poco de ralladura de limón para un aroma más fresco. Las salsas con hierbas y cítricos aportan frescura y acompañan bien sabores suaves.

¿Cómo consumir mariscos?

No todos los mariscos saben igual ni se cocinan de la misma forma, por eso la salsa también debe elegirse según el tipo de preparación.

Los mariscos fríos: como coctel de camarón, ceviche, ensalada de pulpo o aguachiles. Son ideales para servirse con salsas con acidez y picante moderado, ya que aportan contraste y frescura.

Los mariscos a la plancha o al vapor: como filetes de pescado, calamar a la plancha, camarones salteados o brochetas. Se pueden servir como salsas herbales y ligeras que ayudan a resaltar el sabor natural sin cubrirlo.

Los mariscos fritos o empanizados: como camarones fritos, aros de calamar e incluso pescados rebozados. Se pueden servir con salsas cremosas, funcionan bien porque equilibran la textura crujiente con suavidad.

Los mariscos con sabor fuerte: como pulpo a la parrilla o mariscos muy sazonados. Estos productos se llevan bien con salsas con más carácter, como las picantes, pueden acompañar mejor estos sabores intensos.

Una buena salsa puede cambiar por completo un platillo de mariscos. Probar distintas combinaciones de salsas para mariscos permite encontrar el equilibrio perfecto para cada ocasión.