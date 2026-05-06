Prepara un salmón glaseado a la naranja para celebrar a mamá con una receta gourmet, elige un platillo extraordinario y convierte a la mesa en el escenario principal para agradecer y honrar al miembro más importante de cualquier familia mexicana.

Elegir el menú adecuado para el Día de las Madres requiere un equilibrio delicado entre sofisticación, salud y un sabor que evoque calidez. El salmón a la naranja surge como la opción predilecta para quienes buscan alejarse de las preparaciones pesadas y optar por una proteína noble, además de aprovechar el dulzor natural de los cítricos de temporada.

La combinación de pescado azul con frutas cítricas no es solo un acierto culinario, sino una técnica clásica de la gastronomía mediterránea y francesa que busca equilibrar las grasas naturales del salmón (omega-3) con el ácido ascórbico de la naranja.

Este plato permite al anfitrión pasar menos tiempo frente a la estufa y más tiempo compartiendo con la familia, gracias a que su cocción es rápida y sus acompañamientos suelen ser sencillos pero elegantes.

Prepara esta receta de salmón glaseado a la naranja para mamá; el resultado final será digno de un restaurante de estrella Michelin, pero con el amor y la dedicación que solo una cocina hogareña puede ofrecer.

Receta de salmón glaseado a la naranja Canva

Receta de salmón glaseado a la naranja

Ingredientes:

4 piezas de filetes de salmón fresco (preferiblemente con piel)

10 g de sal de mar

5 g de pimienta negra recién molida

30 ml de aceite de oliva virgen extra

20 g de mantequilla sin sal (para el sellado final)

Para la salsa de naranja y glaseado:

250 ml de jugo de naranja natural (recién exprimido)

1 cucharada (solo la parte naranja, sin la blanca) de ralladura de naranja

3 cucharadas de miel de abeja pura

15 ml de vinagre de manzana o arroz

2 dientes de ajo, finamente picados

5 g de jengibre fresco rallado

5 g disueltos de maicena en 15 ml de agua fría (opcional, para espesar)

Preparación:

Retira los filetes de salmón del refrigerador al menos 15 minutos antes de cocinar. Seca perfectamente cada pieza con papel absorbente; la humedad es el enemigo de una piel crujiente. Sazona generosamente con la sal de mar y la pimienta negra por ambos lados. En una cacerola pequeña a fuego medio, combina el jugo de naranja, la miel, el vinagre, el ajo picado, el jengibre y la ralladura. Agrega la rama de romero y deja que la mezcla hierva y luego reduce el fuego a bajo. Permite que el líquido se reduzca a la mitad de su volumen original (esto tomará unos 8-10 minutos) hasta que tenga una consistencia ligeramente jarabosa. Si deseas una salsa más densa, añade la fécula de maíz disuelta y mezcla por un minuto más. Retira el romero y reserva. En una sartén grande (preferiblemente de acero inoxidable o hierro fundido), calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto. Cuando el aceite empiece a brillar, coloca los filetes con la piel hacia abajo. Presiona ligeramente con una espátula durante los primeros 30 segundos para evitar que el pescado se contraiga. Cocina sin mover durante 4-5 minutos hasta que la piel esté dorada y crujiente. Voltea los filetes con cuidado. Añade la mantequilla a la sartén y deja que burbujee; vierte la mitad de la reducción de naranja sobre los filetes. Cocina por 2 o 3 minutos adicionales mientras bañas constantemente el salmón con la salsa de la sartén usando una cuchara (técnica de arroser). Retira el salmón glaseado a la naranja de la sartén y déjalo reposar 2 minutos sobre el plato de servicio. Vierte el resto de la salsa fresca de naranja encima y decora con rodajas de naranja fresca.

Receta de salmón glaseado a la naranja Canva

Guarniciones para acompañar el salmón:

Puré de coliflor con un toque de aceite de trufa blanca

Espárragos salteados con almendras fileteadas

Arroz jazmín al vapor

Receta de salmón glaseado a la naranja Canva

¿Cuál es el mejor vino para maridar el salmón?

Para acompañar este plato, se debe buscar un vino que respete la delicadeza del pescado pero que tenga la estructura para soportar el glaseado de miel. Un Chardonnay con paso por barrica es una elección segura, ya que sus notas de mantequilla y vainilla armonizan con la textura del salmón.

Si se prefiere algo más fresco, un Sauvignon Blanc con notas cítricas potenciará el sabor de la naranja. Para las madres que prefieren los tintos, un Pinot Noir ligero es la única opción recomendada, debido a sus taninos suaves que no opacan el sabor marino.

El salmón glaseado a la naranja para celebrar a mamá se convertirá en la receta ideal para festejar todos los años, ¡te encantará!