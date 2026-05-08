K-Food para toda ocasión en la CDMX

La cultura asiática se ha viralizado por todo el mundo. Corea del Sur se ha convertido en uno de los destinos más sonados, gracias al movimiento hallyu. Más allá de ser una moda pasajera, esta fama ha traído consigo el interés por la gastronomía, tradiciones, historia y costumbres de este país.

La forma en la que ha permeado esta cultura en nuestros hogares, a través del cine y la televisión, también nos provoca conocer y probar la “K-Food”. Lo mejor es que podemos hacerlo sin salir de la Ciudad de México. Estos son solo algunos de los espacios que te trasladan a Corea con sus sabores:

Monarch Haus

Lattes y sandos

Este lugar no solo es solo una cafetería, es un statement cultural dentro del auge coreano en la CDMX. Desde el primer contacto visual, el espacio remite directamente a los cafés minimalistas de Seúl: tonos neutros, luz natural abundante y una estética diseñada para “habitarse” durante horas.

Su propuesta gira alrededor del café de especialidad (con granos seleccionados de distintos orígenes) pero lo interesante está en cómo adopta códigos coreanos: panes rellenos de frijol rojo, sandos suaves y una presentación casi obsesiva por el detalle.

Aquí no solo consumes café: consumes un estilo de vida. Es el claro ejemplo de cómo Corea ha redefinido el concepto de cafetería como espacio social, estético y aspiracional en CDMX.

Dirección: Av. Homero 125-Local Monarch, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX.

Av. Homero 125-Local Monarch, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX. Horarios: lunes a viernes de 08:00 a 20:00, sábados de 08:00 a 21:00 y domingos de 08:00 a 19:00 hrs

Hansik

Parrillada coreana

Si lo que quieres es lograr un momento donde la comida sea el centro de atención sin descuidar la compañía, Hansik es uno de los templos del BBQ coreano en la ciudad. Aquí la experiencia no es solo gastronómica, sino social: la parrilla al centro de la mesa convierte la comida en un ritual colectivo, donde cocinar y compartir son parte del mismo acto.

El espacio mezcla elementos tradicionales (madera, plantas, distribución amplia) con guiños contemporáneos como pantallas con K-pop, lo que lo posiciona como un punto de encuentro para fans de la cultura coreana.

Además, su relevancia cultural crece al ser frecuentado por idols y artistas coreanos cuando visitan México, lo que lo convierte en un hotspot dentro de la escena Hallyu local. Aquí es donde la comida se vive como experiencia comunitaria, representando la forma más auténtica y social de la gastronomía coreana en CDMX.

Dirección: Liverpool 42, Cuauhtémoc, 06660 Ciudad de México, CDMX

Liverpool 42, Cuauhtémoc, 06660 Ciudad de México, CDMX Horarios: martes a domingo de 12:00 a 21:30 hrs.

K-monster Chicken

Frito, picante y delicioso

Este lugar forma parte de la ola de street food coreano que ha invadido la ciudad, especialmente con el fenómeno del pollo frito coreano. Este tipo de pollo se caracteriza por tener empanizados ultra crujientes, salsas intensas (gochujang, agridulce, picante) y porciones pensadas para compartir.

Más que un restaurante formal, K-Monster responde a una lógica urbana: rápida, indulgente y altamente “instagrameable”. Representa la adaptación del street food coreano al consumo joven en CDMX, muy influenciado por el K-pop y los K-dramas. Es la puerta de entrada más accesible a la gastronomía coreana para nuevas audiencias.

Dirección: C. Varsovia 14, zona rosa, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

C. Varsovia 14, zona rosa, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX Horarios: lunes a jueves de 12:00 a 21:00 horas, viernes y sábado de 12:00 a 22:00, domingos de 12:00 a 20:30.

Asian On

Llenando el carrito

Asian On representa la base invisible pero esencial del ecosistema coreano en la ciudad: el abastecimiento. Este tipo de supermercados no solo venden productos, sino que sostienen la autenticidad de restaurantes y experiencias gastronómicas.

Aquí puedes encontrar desde ramyeon instantáneo y snacks coreanos, hasta bebidas en bolsa (como en los k-dramas) e ingredientes clave como gochujang o kimchi.

En muchos casos, estos espacios también funcionan como micro puntos de consumo (mesas para comer, preparación rápida), acercándose al modelo híbrido coreano de tienda más la experiencia. Sin estos lugares, no existiría la escena coreana en CDMX, es donde la materia prima da origen a todo.

Dirección: Fórum Buenavista 2-38, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX

Fórum Buenavista 2-38, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX Horarios: lunes a sábado de 11:00 a 21:00 horas, domingos de 11:00 a 20:00 horas.

Dragon Bobba

Bobas y amigos

Este lugar no es solo comida o bebida, es una experiencia cultural. Inspirado en el fenómeno del bubble tea y la estética asiática pop, este tipo de lugares funciona como punto de reunión para fans del K-pop y cultura asiática en general.

Este tipo de espacios refleja cómo la gastronomía coreana (y asiática) se ha convertido en un vehículo de identidad cultural para jóvenes en la ciudad.

Aquí el producto (boba tea, bebidas dulces, toppings) es casi secundario frente a la ambientación, la estética “cute” y la posibilidad de socializar dentro de una comunidad

Dirección: C. Varsovia 9, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

C. Varsovia 9, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX Horarios: lunes a sábados de 07:00 a 22:00 horas, domingos de 08:00 a 22:00 horas.

Kimchi House

Corea como en casa

Como contrapunto a los conceptos más modernos, este sitio representa la experiencia más tradicional. Aquí el foco está en la autenticidad: recetas, técnicas y sabores que replican la cocina casera coreana.

A diferencia del BBQ o el street food, este tipo de restaurante se especializa en:

Sopas

Sopas Arroces

Platillos familiares

Este es el típico lugar que te hace sentir en casa, con lo familiar o extraño que eso te pueda parecer. Porque aquí vienes a vivir la experiencia completa de conocer Corea comiendo en casa, ya que puedes conocer los múltiples platillos que su gastronomía ofrece y tener como anfitriones a quienes se enorgullecen de compartir su cultura.

Dirección: Londres 242, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Del. Cuauhtémoc, CDMX

Londres 242, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Del. Cuauhtémoc, CDMX Horarios: lunes a domingos de 10:00 a 22:00 horas.

Centro Cultural Coreano

Manos a la obra

¿Quieres aprender a preparar platillos coreanos en casa? Puedes asistir a clases gratuitas en el Centro Cultural Coreano, En entrevista con la directora del centro, Soo Yi Min, descubrimos que entre sus actividades permanentes tienen talleres de cocina con platillos que cambian cada mes, además de otras actividades culturales. “Ciclos de cine coreano con análisis, charlas literarias, exposiciones, práctica de hanbok…”, explicó. “El ambiente, el aroma de la comida que se cocina, la música tradicional o K-pop de fondo y la gente apasionada hacen que muchos nos digan que, por unas horas, sienten estar en Insadong o Hongdae.

Dirección: Temístocles 122, Polanco

Temístocles 122, Polanco Horarios del centro: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

bgpa