Sencillo pan tumaca con jamón serrano, un desayuno con sabor español

Así como en México tenemos los chilaquiles, cada país tiene su desayuno típico. En España, uno de los más comunes son las tostadas de pan con aceite, tomate triturado y, a veces, jamón, conocido en Cataluña como pa amb tomàquet, que evolucionó a pan tumaca.

De forma tradicional, el pan tumaca se prepara restregando un tomate maduro en un pan rústico, para después añadir un buen chorro de aceite de oliva y una pizca de sal. Sin embargo, para hacerlo un desayuno más robusto, se suele poner jamón serrano.

Al igual que otras recetas con pan, surgió en la cocina rural como una forma de aprovechar el pan duro, pues el tomate servía para ablandarlo y hacerlo más apetecible.

De acuerdo con registros históricos, comenzó a popularizarse en el siglo XIX. Sin embargo, sus raíces se remontan a la Antigua Grecia donde se usaba únicamente aceite de oliva; fue cuando llegó el tomate de América, cuando se enriqueció.

Aunque puede comerse a cualquier hora, es muy común en el desayuno, pues es fácil y rápido de preparar, con ingredientes accesibles; además, es equilibrado y delicioso. Aprende a preparar un pan tumaca con jamón serrano.

El pan tumaca se ha convertido en un desayuno español clásico Canva

¿Cómo hacer pan tumaca con jamón serrano?

Ingredientes:

1 baguette partida en tres partes

3 jitomates maduros

12 rebanadas de jamón serrano

Aceite de oliva extra virgen

Sal, al gusto

Preparación:

Corta las rebanadas de baguette por la mitad, como si fueras a hacer un sándwich o torta. Coloca el pan en una charola y lleva al horno precalentado a 180 °C por 5 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. Tip: para mayor sabor, unta ajo en las rebanadas de pan caliente. Corta los jitomates por la mitad y frótalos directamente sobre el pan. Aproximadamente usarás medio jitomate por rebanada. Rocía un chorro de aceite de oliva por encima del pan con tomate y agrega una pizca de sal. Esta es opcional, pues recuerda que el jamón serrano es salado. Coloca dos rebanadas encima de tu pan tumaca y sirve de inmediato para mantener la textura crujiente del pan. Para un desayuno todavía más completo, agrega unas hojas de arúgula.

Originalmente, en Cataluña, el pan tumaca se prepara con tomate de colgar, una variedad del Mediterráneo español que se caracteriza por tener una piel fina, pero resistente, además de una pulpa jugosa, pero no muy aguada.

Por desgracia, en México es difícil conseguirlo, aunque no significa que no puedas disfrutar un buen pan con tomate. El jitomate saladet es una excelente alternativa, pues tiene una buena pulpa y menos agua que otras variedades.

El jitomate bola también puede funcionar, pero tiende a ser más jugoso, por lo que podría remojar más el pan.

Si quieres desayunar rico y completo, pero sin complicarte demasiado en la cocina, prepara un delicioso pan tumaca con jamón serrano. Un platillo con sabor español, ideal para empezar el día con energía.