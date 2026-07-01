Disfruta la temporada de cerezas con estas recetas: postres, platos salados y bebidas

Tras un año de espera, la temporada de cerezas está de nuevo aquí. Aprovecha esta fruta al máximo, no solo comiéndola fresca como un snack, sino incorporándola a tus recetas. Estas ideas de postres, bebidas y platos fuertes con cerezas te encantarán.

Las cerezas son una de las frutas más apreciadas a nivel mundial, pues tienen el equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, además de ser jugosas y firmes, lo que las hace perfectas para comerlas solas, recién compradas.

Sin embargo, ese mismo equilibrio de sabores permite incorporarlas a recetas saladas, dulces y hasta en bebidas. Pero esta fruta no solo es rica y atractiva, también es nutritiva, pues es buena fuente de vitamina C, potasio y antioxidantes.

Las cerezas pueden comerse frescas o en diferentes recetas Canva

¿Cuándo es la temporada de cerezas en México?

En México, la temporada de cerezas comienza en junio y se extiende hasta agosto. Es en estas fechas cuando en el mercado, supermercado y hasta en las esquinas, encontramos cerezas frescas. Pero, ¿sabías que gran parte es importada?

La producción en México es muy limitada, pues el árbol de cerezo requiere un clima específico. Por esa razón, llegan principalmente de Estados Unidos. De hecho, las que más se encuentran son las cerezas del Noroeste.

De acuerdo a Juan Carlos Moreira, representante en México de Northwest Cherries, estas vienen de Washington, Oregon, Montana, Idaho y Utah, y se caracterizan por ser jugosas y con un gran sabor.

La razón por la que destacan entre otras, es porque en la zona se tienen las condiciones perfectas para esta fruta: noches frescas y días calurosos. De esta forma, la fruta crece más y tiene una mayor cantidad de azúcar que le da ese sabor característico.

Sin embargo, este año la calidad es todavía mayor, por las condiciones climáticas que se han dado, incluyendo que la primavera se adelantó y fue más calurosa. Para que no te quedes con el antojo de comer cerezas esta temporada, prueba estas recetas e incorpóralas a todas tus comidas.

Las cerezas en México, vienen principalmente de Estados Unidos Canva

Ensalada de cerezas, queso fresco y menta

Ingredientes:

1 taza de cerezas frescas, deshuesadas y partidas a la mitad

120 gramos de queso fresco (panela o feta)

8 a 10 hojas de menta fresca, desinfectadas

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Coloca las mitades de cerezas en un tazón y desmorona el queso por encima. Si quieres una presentación más elegante, corta el queso en cubos pequeños. Corta las hojas de menta en tiras finas y agrégalas al tazón. Baña la ensalada con el aceite de oliva y el jugo de limón; salpimienta y mezcla suavemente para no romper la fruta. Una receta con cerezas es ligera, refrescante y perfecta para aprovechar la fruta en su estado más natural.

Disfruta las cerezas frescas en una ensalada Canva

Pechuga con salsa de cereza y vino tinto

Ingredientes:

4 filetes de pechuga de pollo, ligeramente aplanados

1 taza de cerezas frescas deshuesadas

½ taza de vino tinto seco

1 cucharada de miel

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva. Salpimienta las pechugas de pollo por ambos lados y séllalas en la sartén; dóralas de 4 o 5 por lado. Saca de la sartén y reserva. En la misma sartén, derrite la mantequilla y sofríe el ajo hasta que desprenda su aroma. Incorpora las cerezas y cocina por 3 minutos, presionando ligeramente para que liberen su jugo. Vierte el vino tinto y raspa el fondo de la sartén para extraer los restos que pudieron quedar del pollo. Deja que el líquido reduzca a fuego medio durante 5 minutos. Añade la miel y mezcla. Introduce el pollo en la salsa y cocina a fuego bajo por 10 minutos, bañando constantemente con la salsa. Apaga el fuego y sirve tus pechugas de pollo con salsa de cereza acompañadas de puré de papa, una pasta ligera o vegetales asados.

Las cerezas también van bien en platos salados Canva

Clafoutis de cereza estilo francés

Ingredientes:

2 tazas de cerezas frescas (con hueso)

3 huevos

½ taza de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

½ taza de harina

1 taza de leche

1 pizca de sal

Preparación:

Engrasa un molde para horno con mantequilla y distribuye las cerezas en el fondo, formando una sola capa. Tradicionalmente, este postre lleva las cerezas con hueso, pero si deseas que sea más fácil comerlo, retíralos antes. En un tazón, bate los huevos con el azúcar hasta integrar por completo y tener una mezcla ligera. Agrega la vainilla, la leche y revuelve. Incorpora la harina y la sal, y bate hasta tener una masa líquida, sin grumos. Vierte la mezcla sobre las cerezas y lleva al horno precalentado a 180 °C de 35 a 40 minutos o hasta que esté firme y ligeramente dorado. Deja enfriar unos minutos y espolvorea azúcar glas antes de servir este clafoutis de cereza estilo francés.

Los postres permiten aprovechar las cerezas más maduras Canva

Cóctel de cereza tipo spritz

Ingredientes:

60 mililitros de jugo de cereza natural

90 mililitros de vino espumoso

30 mililitros de licor de naranja o gin

Agua mineral al gusto

Hielo

Preparación:

Llena un vaso con hielo y vierte el jugo de cereza junto con el licor. Mezcla suavemente y agrega el vino espumoso. Termina con un toque de agua mineral y disfruta.

Tip: para una bebida más rústica, usa ¼ taza de cerezas frescas picadas y machácalas al fondo del vaso antes de añadir el hielo y el resto de los ingredientes.

¿Prefieres una versión sin alcohol para toda la familia? Sustituye el vino y el licor por 120 mililitros de refresco de lima limón y agrega una cucharadita de jugo de limón amarillo fresco.

Si siempre has creído que las cerezas son un lujo, es porque no las has comprado en la temporada correcta. Si bien, son un poco más caras que otras frutas, de julio a agosto puedes ahorrar y disfrutar las mejores cerezas para tus snacks y recetas.